高球／台灣業餘錦標賽 女子組雙姝競艷

2019-05-06 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



清華大學劉若瑄。圖／中華高球協會提供 分享 facebook

108年台灣業餘高球錦標賽資格賽6日在新竹關西山溪地球場揭幕，首日男子組呈三雄鼎立，女子組則是雙姝競艷局面。賽會裁判長詹明宏表示，將視台灣業餘高球錦標賽國外報名選手總數，決定資格賽錄取名額，但保證資格賽男、女組冠軍各一人將取得參加正賽資格。

桃市大溪高中黃至翊、北市南湖高中蔡雨達、及國立體大黃郁翔都在男子組擊出71桿(-1)，領先群雄；女子組則是清大劉若瑄、北大市劉慧庭均以77桿（+5）技壓群芳。台灣業餘高球錦標賽資格賽僅比賽2輪36洞，定7日結束後排定名次，未來再按排序擇優參加台灣業餘高球錦標賽。

桃市大溪高中黃至翊第一輪5次博蒂，為與賽選手最多。圖／中華高球協會提供 分享 facebook

黃至翊今天共抓5隻小鳥，在第一輪61位與賽選手中排名第一，但也苦吞4次柏忌。黃至翊曾在前年全運會獲得第四名，今年初的貝多芬高球賽則拿到冠軍，今年秋天將成為國立清大新鮮人。黃郁翔則在最後四洞急起直追，抓下2隻小鳥、1隻老鷹，雖吞1次柏忌，卻也連追3桿，躋身領先群。

淡江中學高二的郭時雨在第12洞締造一桿進洞，可惜整體表現無法持續，以85桿並列第35作收。曾在上個月佛度盃締造單日最低67桿的竹北高中羅政元表示，雖然天公作美，比賽未受春雨攪局，但每個果嶺的速度快慢參差，不好掌握。他平常就在山溪地球場練習，以77桿並列第15，並未發揮水準。

台灣業餘高球錦標賽訂5月28日至31日在南峰球場舉行，凡今年春季賽獲男子組前10名、佛度盃前3名、世界業餘排名前400名及2017年台灣業餘高球錦標賽前10名的我國選手，都可直接參加正賽，不必再通過資格賽。此外，6名現役國家隊員及4名U16國家培訓隊員，也都擁有參賽豁免權。