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游泳／總獎金破138萬 金廈泳渡暨搶灘料羅灣接力登場

2019-05-06 15:44聯合報 記者林宋以情╱即時報導

金廈泳渡暨搶灘料羅灣7月13日、14日登場。記者林宋以情／攝影
金廈泳渡暨搶灘料羅灣7月13日、14日登場。記者林宋以情／攝影
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邁入第17屆的金門海上長泳搶灘料羅灣，將於7月13日熱鬧登場，今年競賽組總獎金更突破20萬新台幣。而14日接力登場適逢10周年的金廈泳渡，今年總獎金更高達30萬人民幣（約台幣138.4萬），賽事分為男子A組、男子B組、女子組三組，報名即時起至5月17日止。

搶灘料羅灣為推展游泳運動、培訓游泳選手、開拓水域活動，游泳距離約為2400公尺，今年競賽組總獎金突破20萬新台幣。今年分為男女A組與男女B組，以及暢遊組，暢遊組兩人組隊唯一單位，不接受個人報名，報名人數限為1500人，力邀各界民眾齊聚金門，共享仲夏水中盛宴，也為隔天7月14日登場的金廈泳渡暖身。

金廈泳渡自2009年起開辦，首年由廈門游向金門，隔年金門游向廈門，一來一往輪流舉辦，獎金30萬人民幣游起點方負責，三組獎金各10萬，每組冠軍可獨得獎金2.5萬元，今年預計總隊數100隊、共計200人，台灣與世界華人合計40隊、中國大陸60隊。賽事安全採高規格，預計將動員超過100艘戒護船艇戒護。

2019金廈海域泳渡接力公開賽，將於7月14日上午8點半自小金門烈嶼雙口海灘出發，游往廈門椰風寨救生指揮中心海灘，賽程距離約7公里。今年賽事更推出紀念主題酒、甫獲得三大國際烈酒大賽，有「酒界奧斯卡金像獎」之稱的2019年舊金山世界烈酒競賽中，勇奪18金以及「最佳白酒獎」殊榮的58度金門高粱。

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