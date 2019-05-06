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NFL╱為爭冠願少拿薪 布雷迪：反正老婆會賺錢

2019-05-06 17:16世界日報 體育新聞組╱綜合報導

6屆超級盃冠軍布雷迪（Tom Brady）在忙碌的休賽期間，抽空到哥斯大黎加騎馬，藉以忘記季末宣布退休的好搭檔葛朗考斯基（Rob Gronkowski）。他也登上吉米夜現場（Jimmy Kimmel Live），在接受觀眾將近1分鐘鼓掌後，回答一連串的問題，包括長久的職業生涯及相對較低的薪水。

布雷迪為了爭冠甘願少拿薪，他表示反正老婆會賺錢。 美聯社
布雷迪為了爭冠甘願少拿薪，他表示反正老婆會賺錢。 美聯社
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布雷迪向主持人解釋，為什麼在這個四分衛屢創合約紀錄的時代，他仍然平均年薪仍只有1500萬（聯盟排名第18）。布雷迪說：「這是個好問題，通常當我不想回答某個問題的時候，我會這麼說。」被問到為何自己不是NFL中最高薪的球員，布雷迪回應：「我認為在我的人生中，贏球才是首要之事，而且我太太賺很多錢。」

布雷迪並說：「我比你想得還要聰明一點。事實上，是團隊薪資上限的問題，球隊能花的薪資就這麼多，一個人的薪水愈多，其他人的薪水就愈少，從競爭優勢的角度來看，我希望身旁能有很多好隊友。」

布雷迪在2018年重新調整2年合約，今年是最後一季，2019年他將占據2700萬的薪資空間，他曾多次表示自己要打到45歲。

布雷迪除了在攝影棚裡接受採訪，也跟著主持人出外景，期間更向觀眾展示精準傳球的技巧，把球砸穿了明星麥特戴蒙（Matt Damon）家的2樓窗戶。

超級盃Tom Brady
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