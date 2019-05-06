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全中運舉重／大內國中奪3金1銀3銅 感謝已故教練

2019-05-06 15:15聯合報 記者周宗禎╱即時報導

大內國中舉重隊全中運勇奪三金一銀三銅，感謝已故教練。圖/校方提供
大內國中舉重隊全中運勇奪三金一銀三銅，感謝已故教練。圖/校方提供
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台南市大內國中舉重全中運贏得三金、一銀、三銅佳績，賽後學生今天返校，帶著獎牌到過世教練楊豐田牌位前致敬，感謝老教練指導照顧，告訴教練「我們做到了」。

大內國中舉重隊羅玄明在國男55公斤級、葉宴禎在國男89公斤級、盧芯慈在國女71公斤級奪下金牌，羅玄明自去年總統盃至今已連奪3面全國賽金牌。

盧芯慈即將畢業，這屆國三選手是前教練楊豐田過世前指導最後一批選手，打下良好舉重基礎與技巧，最終全國賽奪冠，決定返校第一件事就是感謝楊教練，與他這份榮耀。

舉重隊教練陳涵彤表示，她的先生楊豐田去年因口腔癌病逝，原本夫妻一起努力經營的舉重隊，目前重擔全落在她的身上，還好學生都用心乖巧，以最好的成績來感謝楊豐田，讓她相當感動。

陳涵彤說，羅玄明以前是六甲國小排球隊員，葉宴禎則是甲仙國小拔河隊員，盧芯慈以前則是永康國小鉛球選手，升國中後都因舉重找到個人專長與方向。

大內舉重隊目前國、高中共有19名選手，食衣住行都要全包，每年經費需求近兩百萬元。陳涵彤感謝全成教育發展協會、台北建成扶輪社、兆豐銀行文教基金會、國泰世華銀行文化慈善基金會、江許笋文教基金會、茂營建設董事長陳國珍、百盈實業董事長葉能蓁、風城永恆之友會、蘇炳文、翁德星醫生、台灣中油等單位與個人的贊助，讓學生無後顧之憂，勇敢追夢。

校長李世昌說，舉重隊選手比賽時，學校透過網路直播讓全校師生集氣加油，雖然現場選手聽不到加油聲，「氣場一定感受的到」，奮戰到最後奪冠，全校師生都很開心。

舉重全中運
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