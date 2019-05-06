馬德里女網／努力訓練為這一刻 大坂直美開胡

2019-05-06 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



前後任澳網冠軍，在馬德里女網賽狀況卻大相逕庭，今年摘下澳網金盃的日本「世界球后」大坂直美以6：2、7：6（8：6）拍下2016年亞軍席布可娃（Dominika Cibulkova），去年澳網登頂的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）卻因背部不適，首盤打3局就宣布退賽，讓法國對手柯妮特（Alize Cornet）晉級第2輪。

大坂直美上一站在斯圖加特因腹部肌肉不適，4強賽前退賽，轉戰馬德里恢復球后身手，首戰打出43記致勝球，其中包括8記「愛司」，他笑說：「對我來說，很開心能通過考驗，首輪我最緊張，又是對上席布可娃，尤其在紅土，難度又更高了。」

貴為現任球后，大坂直美過往在馬德里卻打得掙扎，2016年連會內賽都沒打進，去年則是首輪就敗給大陸女將鄭賽賽，第3度叩關終於開胡，讓大坂直美笑說努力有了回報。

「誠實的說，我努力訓練就是為了這一刻，所以我必須付出百分之百。」晉級第二輪的日本球后說。

2018年澳網迎接個人第一座大滿貫的「丹麥甜心」則因背部傷勢，第一盤0：3落後下就宣布棄賽，和2度大滿貫得主、西班牙好手蒙奎露扎（Garbine Muguruza）、排第6種子的烏克蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina）都提前退出爭冠行列。

我國女將今天也將提拍上陣，單打出局的「一姊」謝淑薇，雙打與捷克搭擋史崔可娃（Barbora Strycova）聯手列第5種子，雙打首戰排第6球場壓軸戰，要遭遇持外打的俄羅斯帕諾娃（Alexandra Panova）／羅馬尼亞米圖（Andreea Mitu）；詹家姊妹詹詠然／詹皓晴則列第7種子，首輪賽事也是壓軸場，預計台灣時間今天深夜碰拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）／俄羅斯齊佛娜瑞娃（Vera Zvonareva）。