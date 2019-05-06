鐵人三項／體重曾破百 如今完成了超鐵226K！

2019-05-06 18:01 運動筆記 Ken Chin



近幾年陸續參加運動賽事，不論是半馬、51.5標鐵甚至是全馬、113半超鐵都有完賽的經驗不過大部分都是賽前臨時抱佛腳的懶惰心態來參賽。我很清楚抱著這樣的心態是無法完成超鐵226的，因此終於下定決心開始進行訓練與飲食調整。

訓練計畫

我並沒有使用現成的課表，而是依照自己體能狀態來調整訓練量，從賽前7個月開始進行訓練第1~2個月從零開始建立基本體能我的體能根本是源自於跑步，因此就是透過跑步來建立基本體能一開始從每週跑4天6K，之後循序漸進增加訓練量到後期則是週一固定休，週二~週六連跑5天10K，週日21K~25K不等第3個月刪除二天跑步日並且改為自行車訓練台北冬天季節常常在下雨，多虧了自行車訓練台才能夠持續不間斷訓練但是訓練台真的…..非常乏味，很像倉鼠在踩圈圈….

雖然乏味，但也必須逼著自己去進行每一次的自行車訓練….第4~6個月，跑步日再刪除一天，提高自行車訓練量比例與時間第7個月，各項訓練量下降，但提高強度，並且加入游泳訓練訓練計畫大致是這樣，一週訓練六天休一天，幾乎每天都在訓練有時會遇到心中排斥不想動的時候，但是還是要求自己硬著頭皮繼續進行回想起來真的是不輕鬆，不過長期的自我訓練除了提升各項體能之外也可以加深對自己身體的進一步了解。

在各種狀況下身體發出的小小訊號都代表著不同的意義發現訊號出現，可以當下立即做出調整與應對，甚至是馬上停止訓練這就是師父說的：訓練時，無時無刻都要聽自己身體的聲音

賽前

三月時，刻意安排了 LAVA 51.5 + IRONMAN 70.3的雙日賽程目的就是訓練肌耐力，這二場賽事雖然完賽時間不快，但是仍然是破了以往的時間紀錄完成這次的雙日賽程之後，提高了我對於超鐵226K的信心。賽前一週，在腦中不斷地模擬各個項目，不論是轉換區以及補給，還有各項時間的推算……等等深怕遺漏小細節而造成失敗的結果。就這樣抱著忐忑不安的心情，終於來到了賽事當天….

游泳 3.8K - 緊張的心情

在活水湖下水處前等待出發，雖然已經來了好幾次，但今天竟然感到有別於往常特別緊張可能是在心中有一定要完賽的壓力，趕緊調整心態，深呼吸了幾下，讓自己回復到平常心。哨聲響起，賽事終於開始了！

有別於IRONMAN、LAVA系列賽事的Rolling Start方式，一開賽就是展開久違的水中格鬥！我使用蛙式，速度不快，很快的就脫離了前方格鬥區域。約5分鐘左右，感覺今天狀況還不錯，馬上就進入了青蛙模式按照著預定的進攻策略，前面3/4使用上半身力量穩定輸出，最後的1/4才開始並用下半身力量提高輸出。

雖然游不快，但是我確定可以游完全程全程專心調整姿勢，不讓脖子與腿部造成負擔而影響到後面的項目，約1小時50分左右，順利上岸了。上岸後準備進入轉換區，一定要馬上跑起來！除了爭取時間之外也可以確認當下的體能狀態此時我感受到體能沒有什麼減少，表示我的游泳策略是成功的！不過我一點都不放心，在轉換區整理轉換袋，迅速吃了點補給品就這樣進入下一個項目………

自行車180K - 致命的弱點

自行車，一直是我的罩門參加226最擔心的就是這一個項目，一上車就按照預定的進攻策略，全程降低強度長時間穩定輸出大約是70-75%吧，遇上坡不重踩，定時吃補給的方式來進行。首先往北騎，是逆風，雖感到阻礙但迎刃有餘，很快的就來到八嗡嗡折返點有著以往113的經驗，知道這邊有急折轉陡上坡，因此能夠很順利應付回程南下是順風相當輕鬆，很愉快地完成了自行車第一圈90K。

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要命的第二圈

第二圈一開始感覺體能狀況有下降，但是自覺應該可以順利完成。通過折返點後開始往北騎上中華大橋，哇！超大逆風！不論怎麼踩，車錶就是顯示時速10KM的龜速，比第一圈還要吃力許多！大約110K左右，痛苦感突襲而來，手痠、手痛、脖子痛、腰痛，腳無力全部都來了有點類似跑全馬的撞牆期，但是痛苦感更加地劇烈，痛苦到有想要棄賽念頭腦中雖然有此念頭但還是想要繼續撐下去……怎麼可以就這樣停止了呢？我心中不斷地這樣告訴自己。

來到了120K，與剛剛才不過10K的距離，如坐針氈就像過了2小時那樣長，痛苦感達到了極限趕緊靠路邊下車喘息一下，並吃了預定之外的備用補給能量棒與鹽錠，吃完後繼續出發。來到130K，痛苦感逐漸消失，就像從谷底開始往上爬升的感覺我很清楚最痛苦最糟糕的時刻已經過去，感受到體能狀況確定可以繼續進行接著八嗡嗡折返點也順利第二次通過，開始南下順風爽爽騎了。

不過前面的逆風痛苦時期耽誤了不少時間，使我逐漸逼近了關門時間大約160K左右，不知何時開始，發現有位裁判騎著摩托車在一旁與我陪騎我覺得很奇怪，大約過了3分鐘後，裁判還是在我一旁陪騎這時我忍不住了…..我：請問是在抓關門嗎？裁判：對啊我：(心中：靠！)……………………(繼續騎)又過了3分鐘左右，應該是即將超出了裁判的守備範圍，這時裁判說話了裁判：加油，快到了，腳不要停！接著…他跑去抓後面的選手了！此時看到了中華大橋前的加油站，我心中湧出一絲的感動因為，終點就在前面了…..在關門時間前10分鐘，我到達了終點！我終於撐過了自行車項目！

路跑42.2K - 熟悉又陌生的感覺

我喜歡跑馬，對我來說是再也熟悉不過的項目了但是從早上6點開始游泳3.8K+自行車180K，經過了11個小時多，接著還要再來跑一個全馬！對我來說這是一個未知的領域，從來沒有這種經驗在轉換區把自行車擺好，整理一下轉換袋穿上跑鞋，不敢擔誤太多時間因為自行車項目比預計延遲了近30分鐘！

出了轉換區，開始跑起來……以往跑全馬，前段都會很順暢地奔跑，後段或多或少都會遇到撞牆期對我來說，所謂撞牆期就是沒辦法長時間跑下去，只能跑跑、走走這次我完全沒有感覺到這種大好大壞的感覺因為整路42.2K我全部都處於撞牆期的狀態……真是要命啊…...因為沒辦法維持長跑狀態，所以沿路開始推測跑速，要求自己每公里的跑速腦袋中一直計算跑速、時間、不能被關門，身體極度疲勞要不斷地跑跑、走走能想像這種狀態要持續著預定的6小時30分的樣子嗎？

就這樣過了半馬21K的距離，天全黑了，台東森林公園一片漆黑，路燈沒有點亮大會開始發放頭燈，選手們就拿著頭燈在極度漆黑的環境中進行路跑，是個很特別的經驗腦袋中不斷計算跑速、時間、不能被關門，不知何時終於通過39K來到了海濱公園遇到了在一旁聊天休息的年輕人們….年輕人：休息一下，來抽根菸嘛！我：…..不用了，謝謝啦！台東真是富有人情味啊…看了下手錶….比預定還快了30分鐘！確定不會被關門了，最後的3K，感覺就沒有那麼漫長，心情逐漸開心了起來抱著輕鬆與開心的心情，在終點拱門前與心愛的太太攜手一起通過終點…

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我終於完成了超鐵226K！

之前的辛苦，流下了無數的鹹苦汗水，在這一刻，汗水都是甜的感謝曾經指導過我的老師-Dalen、柏青哥與提供許多賽事經驗的三鐵凸台常客-Timmy常常被我拉去參加各式各樣路跑賽事的跑友們、情義相挺提供自行車訓練台的朋友Samuel以及在台東的民宿老闆明哥，提供非常優質的環境與服務 ( 我從25.75、51.5、113、226都是在這裡住宿 )還有與我一同征戰全台大大小小賽事的最強戰友-阿廣最後當然就是最強大的後勤支援-心愛的太太 能完成超鐵226K除了自己的努力之外，也要感謝以上的各位對我來說這不是終點，只是一個里程碑後續還有其他目標要繼續努力謝謝大家！