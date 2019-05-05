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路跑／為不能跑的人而跑 戴資穎目標10公里

2019-05-05 21:16聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「Wings For Life全球路跑」台灣站今晚7點從台中麗寶賽車場作為起點正式開跑，現場近五千名跑者與台灣羽球「世界球后」戴資穎、極限單車選手鄭喬鴻、鐵人「一哥」謝昇諺等人鳴槍後奮力衝上跑道。

相較於一般路跑賽事，Wings For Life全球路跑沒有終點線，而是派出「終結者號（Catcher Car）」於開跑30分鐘後從起跑點出發追逐跑者，本次終結者號由知名Youtube工作室「上班不要看的呱吉（現任台北市議員）」駕駛，最後被追上的男女跑者各一名成為冠軍，透過晶片將數據傳送至全球資料庫中，與87個國家共同排出世界名次，令人拭目以待2019年台灣站最佳成績。

「Wings For Life全球路跑」是為不能跑的人而跑，報名費與來自各界的募款，將全數捐給「Wings For Life脊髓研究基金會」，投入找尋脊髓損傷治癒方法的研究。今年許多活動大使都一同響應這場別具意義的賽事，包含戴資穎、鄭喬鴻、謝昇諺、紅面棋王周俊勳、花式籃球球魁陳勇勝、插畫創作人Duncan等人都前來共襄盛舉。

開跑前，活動大使們大方分享心情，戴資穎表示為自己設定目標10公里，「聽朋友分享這次賽道有一些上坡道最難跑，好像是10公里後會遇到，所以我希望自己至少可以跑到10公里，我滿喜歡挑戰困難的。」

而圖文創作家我是馬克的「馬克」、大陰盜百貨的「盜哥」，以及知名Youtube上班不要看工作室的成員們都為了Wings For Life，於賽前認真特訓，希望這次可以跑出更好的成績。

曾獲得過往賽事冠軍的跑者們，包含蘇志濱、李智群、簡培宇、陳雅芬也再度參賽，李智群説：「今年的賽道挑戰性比較高，有比較多的斜坡，我覺得穩定性是重點，由於今年終結者號速度變快，我預計台灣賽道約莫55公里，冠軍就會出爐。」今年亦有巴西的女冠軍及各國選手來台參賽，各國跑者齊聚自台中麗寶樂園開跑，一同用行動支持2019 Wings For Life公益全球路跑活動。

戴資穎（左五）今天出席Wings For Life全球路跑。圖／Red Bull...
戴資穎（左五）今天出席Wings For Life全球路跑。圖／Red Bull提供
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Wings For Life全球路跑台灣站今晚在麗寶樂園開跑。圖／Red Bul...
Wings For Life全球路跑台灣站今晚在麗寶樂園開跑。圖／Red Bull提供
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