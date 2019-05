路跑/為不能跑的人而跑 戴資穎目標10公里

2019-05-05 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「Wings For Life全球路跑」台灣站今晚7點從台中麗寶賽車場作為起點正式開跑,現場近五千名跑者與台灣羽球「世界球后」戴資穎、極限單車選手鄭喬鴻、鐵人「一哥」謝昇諺等人鳴槍後奮力衝上跑道。

相較於一般路跑賽事,Wings For Life全球路跑沒有終點線,而是派出「終結者號(Catcher Car)」於開跑30分鐘後從起跑點出發追逐跑者,本次終結者號由知名Youtube工作室「上班不要看的呱吉(現任台北市議員)」駕駛,最後被追上的男女跑者各一名成為冠軍,透過晶片將數據傳送至全球資料庫中,與87個國家共同排出世界名次,令人拭目以待2019年台灣站最佳成績。

「Wings For Life全球路跑」是為不能跑的人而跑,報名費與來自各界的募款,將全數捐給「Wings For Life脊髓研究基金會」,投入找尋脊髓損傷治癒方法的研究。今年許多活動大使都一同響應這場別具意義的賽事,包含戴資穎、鄭喬鴻、謝昇諺、紅面棋王周俊勳、花式籃球球魁陳勇勝、插畫創作人Duncan等人都前來共襄盛舉。

開跑前,活動大使們大方分享心情,戴資穎表示為自己設定目標10公里,「聽朋友分享這次賽道有一些上坡道最難跑,好像是10公里後會遇到,所以我希望自己至少可以跑到10公里,我滿喜歡挑戰困難的。」

而圖文創作家我是馬克的「馬克」、大陰盜百貨的「盜哥」,以及知名Youtube上班不要看工作室的成員們都為了Wings For Life,於賽前認真特訓,希望這次可以跑出更好的成績。