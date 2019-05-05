台灣SUP立槳國際邀請公開賽 匈牙利好手完成二連霸

2019-05-05 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「2019台灣SUP立槳國際邀請公開賽」最精采的世界菁英技術積分賽，共近50名的海內外選手、8個國家一起挑戰12公里的長程賽事，冠軍由來自匈牙利的Daniel Hasulyo以53分29秒的成績奪下二連霸；國內冠軍由18歲的小將林柏宇打敗多位經驗豐富的SUP好手，女子組冠軍則由世界排名冠軍Sonni Hönscheid以1小時01分26秒輕鬆奪冠。

世界菁英技術積分賽今年將距離拉長為12KM，需要越浪、轉板繞標並對抗10級強風，相當考驗選手對於海況及大自然的能力。男子組由來自匈牙利的Daniel Hasulyo前三公里展現絕佳越浪技巧一開賽就突出重圍大幅領先，而來自英國的Glenn Eldridge及兩位香港選手緊追在後形成第二領先群。

前9公里三位選手競爭十分激烈，進入最後一圈時Glenn Eldridge與兩位香港選手拉開距離，以58分30秒成績獲得第二名，來自香港的黃汝謙以59分03秒成績30秒之差獲得第三名。

國內男、女冠軍由whatzsup台灣競速隊成員林柏宇與李若琪獲得，兩位皆是輕艇選手跨足SUP立槳運動僅僅半年，男子選手18歲小將林柏宇以1小時05分53秒成績打敗眾多經驗豐富的選手。

曾代表台灣至海南島出賽，林柏宇賽後表示，很感謝中華SUP立槳協會舉辦這場國際賽事，讓國內選手有機會與世界冠軍同場較勁，透過國際賽能夠了解自己與國際選手的差距，並進行訓練上的調整，未來期待在台灣能夠繼續參與SUP國際賽事。

女子選手李若琪以1小時21分56秒獲得女子總排第二名，李若琪賽後表示，輕艇運動與SUP最大差距是在水域環境的部分，輕艇大多於平靜水域進行短距離的賽事，而面對SUP立槳運動的最大挑戰是要面對浪況及風向，挑戰自身爆發力及耐力。