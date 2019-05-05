南非女將條款涉歧視 醫界籲勿執行田總爭議新規

2019-05-05 17:06 中央社 雪梨5日綜合外電報導



南非田徑女將瑟夢雅因天生睪固酮過高，讓他看起來更像男生，國際田協為她設定新規定。 美聯社 分享 facebook

世界醫學聯合會今天敦促醫生，不要執行國際田徑總會對女性運動員進行分類的受爭議新規範，並警告硬推這項針對南非田徑女將瑟夢雅所訂新規定將違反倫理規範。

國際田徑總會（IAAF）這項新規定，強制部分女性運動員降低睪固酮值，瑟夢雅（Caster Semenya）因而向體育仲裁法庭（CAS）提出挑戰，她的申訴上週遭駁回。

體育仲裁法庭這個決定意味，如果「雄性激素過多」的女性運動員在特定賽事想以女性身分出賽，就必須服用藥物來降低睪固酮值。

國際田徑總會認為，像兩面奧運金牌得主瑟夢雅這類運動員，比其他選手占有不公平優勢。

但世界醫學聯合會（World Medical Association）會長蒙哥馬利（Frank Ulrich Montgomery）接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時，建議醫生不要執行這項新規。

他說：「如果國際田徑總會要求醫生替選手開藥，而且是荷爾蒙活性藥物，以降低體內正常狀況，我們認為是極為嚴重的事。」

瑟夢雅對這種針對「雄性激素過多」或「性別發展有差異」（DSD）運動員的新規定不服而提出申訴後，體育仲裁法庭3名仲裁員組成的仲裁小組以2比1駁回。

體育仲裁法庭表示，這些規定固然具「歧視性…但這類歧視是必須、合理且適當手段，以達到國際田徑總會維護女性選手比賽公正性的目的」。

蒙哥馬利表示，對於性別發展差異女性選手來說，「睪固酮值高是正常的，這類運動員沒有生病」。