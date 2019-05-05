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足球／C羅跑進動漫世界 變身超級英雄

2019-05-05 16:07中央社 米蘭4日綜合外電報導

C羅推出自己當主角的系列漫畫書，化身超級英雄，與機器人與外星人一較高下。 美聯社
C羅推出自己當主角的系列漫畫書，化身超級英雄，與機器人與外星人一較高下。 美聯社
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葡萄牙足球巨星C羅Cristiano Ronaldo）超人球技早就享譽全球，但他似乎還不滿足，今天推出自己當主角的系列漫畫書，化身超級英雄，與機器人與外星人一較高下。

法新社與Sportstar網站報導，34歲的C羅今天在一年一度鼓勵年輕人閱讀的「免費漫畫日」（Free ComicBook Day）這天推出漫畫書Striker Force 7，並在推特貼出動畫預告連結，以及購買這本漫畫的網站連結。

他推文寫道：「足球把全世界的文化和人們連結在一起，而我認為，好的動漫角色和英雄人物一樣可以做到。所以我才這麼興奮，可以透過這項計畫結合對足球和超級英雄的熱愛，並和球迷們一同分享。」

C羅現正效力義大利甲級聯賽勁旅祖文特斯（Juventus），他商業觸角多元，3月間才在西班牙馬德里開了間植髮診所。

C羅Cristiano Ronaldo

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