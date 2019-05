足球／C羅跑進動漫世界 變身超級英雄

C羅推出自己當主角的系列漫畫書,化身超級英雄,與機器人與外星人一較高下。 美聯社 分享 facebook

葡萄牙足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)超人球技早就享譽全球,但他似乎還不滿足,今天推出自己當主角的系列漫畫書,化身超級英雄,與機器人與外星人一較高下。

法新社與Sportstar網站報導,34歲的C羅今天在一年一度鼓勵年輕人閱讀的「免費漫畫日」(Free ComicBook Day)這天推出漫畫書Striker Force 7,並在推特貼出動畫預告連結,以及購買這本漫畫的網站連結。

他推文寫道:「足球把全世界的文化和人們連結在一起,而我認為,好的動漫角色和英雄人物一樣可以做到。所以我才這麼興奮,可以透過這項計畫結合對足球和超級英雄的熱愛,並和球迷們一同分享。」

C羅現正效力義大利甲級聯賽勁旅祖文特斯(Juventus),他商業觸角多元,3月間才在西班牙馬德里開了間植髮診所。

Hi guys! Check out my animated show trailer and the comic book now! 👉 https://t.co/pq8lesrqYI 🔥 #FCBD #FreeComicBookDay #SF7 #CR7 pic.twitter.com/bTe7DzXQRw