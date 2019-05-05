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網球／謝淑薇馬德里落馬 梁恩碩岐阜無緣首冠

2019-05-05 12:38聯合報 記者曾思儒╱即時報導

我國網球「一姊」謝淑薇今天凌晨在馬德里女網賽出師不利 歐新社
我國網球「一姊」謝淑薇今天凌晨在馬德里女網賽出師不利 歐新社
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我國網球「一姊」謝淑薇今天凌晨在馬德里女網賽出師不利，直落2不敵法國好手賈西亞（Caroline Garcia），吞下對戰5連敗，接續將在雙打求突破；19歲的「小鋼炮」梁恩碩今天爭冠也失利，她在岐阜女網賽決賽敗給哈薩克對手迪亞絲（Zarina Diyas），無緣本季首冠。

謝淑薇上一站拉巴特女網賽單打止步8強，本周轉戰馬德里籤運不佳，首戰就碰世界排名22的老對手賈西亞；過去4度對決，賈西亞取得全勝優勢，今天也延續連勝紀錄，首盤在4：5落後下連破謝淑薇兩個發球局，反以7：5先下一城，第二盤也乘勝追擊，3：2後又是連破謝淑薇兩次發球局，以6：2迎接勝利。

結束單打賽程的謝淑薇，雙打將與捷克搭擋史崔可娃（Barbora Strycova）聯手，台捷組合名列第5種子，首戰遭遇持外打的俄羅斯帕諾娃（Alexandra Panova）／羅馬尼亞米圖（Andreea Mitu）；詹家姊妹詹詠然／詹皓晴則列第7種子，首輪也是碰拿外卡的拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）／俄羅斯齊佛娜瑞娃（Vera Zvonareva）。

「小鋼炮」梁恩碩。 聯合報系資料照
「小鋼炮」梁恩碩。 聯合報系資料照
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世界排名擠進前200的「小鋼炮」梁恩碩，今天中午雖爭總獎金8萬美元的ITF岐阜女網金盃失利，0：6、2：6敗給世界排名115的迪亞斯，但亞軍積分進補後世界排名將從190升到155，再創生涯新高。

謝淑薇

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