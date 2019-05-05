鐵人三項澎湖站 美麗海灣展開賽事

2019-05-05 14:10 中央社 澎湖縣5日電



2019 BraveLog LAVA Tri鐵人賽－澎湖站5日清晨登場，200多名選手在美麗海灣展開競技。 中央社 分享 facebook

2019 BraveLog LAVA TRI鐵人三項賽澎湖站，227位選手今天在美麗海灣展開競技。縣政府在終點站林務所園區提供澎湖在地美食料理，讓選手們品嚐一番。

LAVA TRI鐵人三項賽事，今天清晨6時由澎湖縣政府教育處長謝國村與林務公園管理所長許鍚棋等人共同鳴笛後，依序由113公里組和51.5公里組及小鐵人等227位男女選手下水展開賽事，其中113公里組有78位選手參賽。

台灣鐵人三項公司董事長林澤浩表示，今年項賽事，包括有113公里組和51.5公里組鐵人三項，以及小鐵人等三項賽事，總共有227位選手參加，其中僅有1位來自香港的外籍選手。

台灣鐵人三項公司表示，今年IRONMAN國際超鐵人三項賽，將在9月29日舉行，今天登場的2019 BraveLogLAVA TRI鐵人三項賽，就是為IRONMAN國際超鐵人三項賽暖身，若進行順利，明年起國際超鐵三項賽也將提前在5月進行。

LAVA TRI鐵人三項賽113公里組，游泳1.9公里、自行車90公里、路跑21.1公里，計有78位參賽；51.5公里組，游泳1.5公里、自行車40公里、路跑10公里，計有101人參加；小鐵人部份有48人參與，進行游泳15公尺、自行車5公里、路跑2公里。

澎湖縣政府在終點站的林務公園所林區內安排在地美食，讓所有參賽大小選手徜徉在海天一線的美景比賽中，也可以享受最具澎湖特色的美食。