親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
中職30年
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

五一奇觀！想吃小龍蝦要等7974桌 網友嘆假放完還沒吃到

運動筆記鳴槍後永遠不知道會發什麼事－「尤其是用生命換的事」【海外賽事】拋開趨近於0的中籤率 與倫敦馬拉松最近的距離
健行筆記合歡北峰、尖山、克難關賞花趣-2019合歡杜鵑花季續集貴妃山：喜歡森林
NBA賽事精華- 金塊 vs. 拓荒者 (5月4日)焦點球員- Jamal Murray (5月4日)

籃球／國泰 NBA 3x 上百支球隊爭奪6張總決賽門票

2019-05-04 20:19聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「國泰 NBA 3x」今天在高雄展開首周預賽賽程。圖／「國泰 NBA 3x」提供
「國泰 NBA 3x」今天在高雄展開首周預賽賽程。圖／「國泰 NBA 3x」提供
分享
「國泰 NBA 3x」今天前進高雄醫學大學展開首周預賽賽程，共超過160支大專隊伍同場熱血較勁，即使高雄上午下起大雨，仍無法澆熄大家對籃球的熱情，上百支隊伍爭奪6張晉級總決賽門票。

最終晉級總決賽的隊伍，將於7月6日至7日前進信義區香堤廣場進行最終決戰，「一般組」男、女冠軍隊伍將獲得前往美國參加最原汁原味的NBA圓夢之旅，「挑戰組」男、女冠軍隊伍將獲邀前往10月的NBA上海賽。

一般女子組首張晉級決賽門票，由高雄科技大學所組成的「柚子滾阿滾」取得，柚子滾阿滾隊長許佳雯表示：「其實沒有想到我們可以打到這麼後面，很感謝國泰NBA 3x，讓我和隊友們可以聚在一起打球，決賽我們來了！」另一場決賽是由「元本山是座山」以11：8擊敗「美少女戰隊」晉級，元本山是座山全隊喊話：「希望到美國看NBA，總決賽會平常心應戰！」

一般男子組首張晉級門票，是由知名街頭鬥牛選手李崇傑所率領的「美芝堡早餐店」獲得，這也是美芝堡早餐店連續第二年晉級最終決賽，「今年預賽我有傷，所以沒有上場比賽，朱恩麟表現的很好，很開心我們可以再度晉級決賽。」

李崇傑表示：「真的非常感謝國泰NBA 3x，我參加這個活動6、7年了，整個工作團隊服務態度都非常好，我很喜歡這個比賽，希望今年能一圓我前進美國的夢想。」另一張決賽門票則是由「蕊姨我乾媽」以14：11擊敗「鴨肉珍x潘京蓮」而取得，決賽表現相當搶眼的張幃荏賽後表示：「我們今天的狀況都很棒，第一次參加國泰NBA 3x就拿下決賽門票很幸運，很喜歡這樣的活動，很氣派，周邊的活動也很棒。」

挑戰男子組決賽上演義守A、C隊內戰，義守C即便有陳品銓攻下全場最高7分，仍不敵義守A多點發揮，最終義守A以14：10收下晉級總決賽門票。義守A成員陳諾以表示，去年他跟國泰NBA 3x總冠軍失之交臂，闖進7月總決賽後勢必全力以赴。挑戰女子組則由「傻逼胖恩喵嗚」在延長賽以14：11擊敗「Bang利商店」，順利出線。

2019國泰NBA 3x一般男子組「美芝堡早餐店」靠著朱恩麟(圖中)一夫當關表現...
2019國泰NBA 3x一般男子組「美芝堡早餐店」靠著朱恩麟(圖中)一夫當關表現，順利搶下晉級7。 圖／「國泰 NBA 3x」提供
分享
一般男子組決賽門票由「蕊姨我乾媽」奪下，張幃荏(持球者)表現相當搶眼。 圖／「國...
一般男子組決賽門票由「蕊姨我乾媽」奪下，張幃荏(持球者)表現相當搶眼。 圖／「國泰 NBA 3x」提供
分享
知名球評李亦伸現身2019國泰NBA 3x高雄預賽賽場，並在活動中場參與「趣味三...
知名球評李亦伸現身2019國泰NBA 3x高雄預賽賽場，並在活動中場參與「趣味三分球大賽」。 圖／「國泰 NBA 3x」提供
分享
首次報名國泰NBA 3x就能闖進總決賽，一般女子組「柚子滾阿滾」誓言要更努力練球...
首次報名國泰NBA 3x就能闖進總決賽，一般女子組「柚子滾阿滾」誓言要更努力練球，希望。 圖／「國泰 NBA 3x」提供
分享

NBA陳諾以

相關新聞

岐阜女網／「小鋼砲」太猛 梁恩碩逆轉進決賽

2019-05-04 13:33

女壘／亞洲盃中華挺進4強 搶下奧運資格賽門票

2019-05-04 18:05

第二屆SUP立槳國際邀請賽 世界好手齊聚金山

2019-05-04 17:48

馬德里女網／首輪遭遇賈西亞 謝淑薇力拚對戰首勝

2019-05-04 17:23

紐西蘭羽賽／不敵世界第九 王齊麟、程琪雅並列第三

2019-05-04 15:15

網球／莎拉波娃缺席羅馬紅土賽 小威拚復出

2019-05-04 12:05

網球／梁恩碩直落二橫掃韓馨蘊 挺進岐阜女網賽4強

2019-05-03 20:32

紐西蘭羽賽／麟洋配八強止步 王齊麟混雙晉四強

2019-05-03 19:43

「洪荒之力」搖到花都掉了 傅園慧再度完美出演表情包

2019-05-03 12:11

拉巴特女網／謝淑薇先盛後衰 不敵孔塔吞對戰四連敗

2019-05-03 08:02

武術／大師蘇昱彰辭世 拳兒作家分享圖片表追悼

2019-05-02 23:09

網球／梁恩碩岐阜女網賽晉8強 首度擊敗百大好手

2019-05-02 22:03
看更多

熱門文章

NBA／史上第二度4OT惡鬥 拓荒者輾碎金塊

2019-05-04 14:28

NBA／安戴托昆波獲22罰 厄文：太荒謬

2019-05-04 12:44

MLB／滑壘受傷 林子偉扛先發中外野卻提早傷退

2019-05-04 09:09

NBA／兩隊罰不停 字母哥轟32分逆轉勝綠衫軍

2019-05-04 11:04

NBA／季中才加盟拓荒者 胡德提前預告終結比賽

2019-05-04 16:01

NBA／與快艇系列戰當警訊 柯瑞：抱持警覺性

2019-05-04 10:16

NBA／再五分鐘就結束 拓荒者康特：沒想到說了四次

2019-05-04 15:35

MLB／陳偉殷中繼連3場無失分 800K倒數剩5K

2019-05-04 10:40

NBA／約柯奇季後賽出賽第四多 馬龍自責道歉

2019-05-04 16:14

進攻哲學之爭 火箭第二敗背後的危機

2019-05-04 13:08

NBA／眼傷作假？雅虎記者：勇士球員質疑哈登傷勢

2019-05-04 14:33

NBA／談當球員另一伴挑戰 柯瑞妻稱丈夫女人緣太好

2019-05-04 12:16

MLB／林子偉初檢左膝扭傷 確定進10天傷兵名單

2019-05-04 12:02

NBA／肘擊羅瑞胯下 西蒙斯挨罰2萬美元

2019-05-04 08:21

MLB／布萊德利休兵 林子偉本季首扛先發中外野

2019-05-04 06:49

NBA／替補無力、防守潰堤 暴龍告急

2019-05-03 23:57

NBA／威廉斯接掌太陽帥位 美媒預期湖人聘僱泰隆魯

2019-05-04 09:53

NBA／上場60分鐘拿41分 麥凱倫改寫兩紀錄

2019-05-04 16:31

MLB／最快才142公里 漢崔克斯81球完封紅雀

2019-05-04 06:19

MLB／馬林魚戰績和票房一樣慘 基特坦言不開心

2019-05-04 06:58

NBA／太陽球團官方證實 威廉斯將任新帥

2019-05-04 09:32

NBA／張伯倫百分紀錄紙卡成交 拍賣價高達670萬

2019-05-04 12:15

NBA／推薦泰隆魯掌湖人帥位 禪師遊說前未婚妻巴斯

2019-05-04 11:03

NBA／得分全來自禁區與罰球 安戴托昆波：保持侵略性

2019-05-04 15:08

中職／里迪10局下再見轟打退猿隊 兄弟4連勝

2019-05-03 23:27

中職／史上第2次1安打贏球 統一獅隊中止6連敗

2019-05-03 21:37

MLB／不想丟選秀籤 美媒：洋基爭凱柯等6月

2019-05-04 08:59

NBA／助教遭逢嚴重車禍意外 凝聚拓荒者上下一心求勝

2019-05-04 17:34

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-04 14:40

MLB／菊池雄星求教 印地安人包爾無私分享

2019-05-04 08:51

日職／陽岱鋼對廣島4支1 連3戰安打

2019-05-03 20:47

日職／陽岱鋼單場雙安 巨人延長賽吞敗

2019-05-04 17:13

MLB／洋基傷兵抓交替 安都哈歸隊換派克斯頓受傷

2019-05-04 10:41

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-04 14:40

中職／後援提油救火 猿象延長賽

2019-05-03 23:49

日職／陳冠宇中繼出賽 防禦率依舊完美

2019-05-03 23:55

MLB／今日戰績表 道奇9局上逆轉教士克蕭逃敗

2019-05-04 13:30

MLB／小葛雷諾何時爆發？普荷斯：等首轟出爐

2019-05-04 08:18

岐阜女網／「小鋼砲」太猛 梁恩碩逆轉進決賽

2019-05-04 13:33

台中消防猛男攻頂101垂直馬拉松 靠山路火警練出好體力

2019-05-04 17:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top