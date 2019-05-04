籃球／國泰 NBA 3x 上百支球隊爭奪6張總決賽門票

2019-05-04 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「國泰 NBA 3x」今天在高雄展開首周預賽賽程。圖／「國泰 NBA 3x」提供 分享 facebook 「國泰 NBA 3x」今天前進高雄醫學大學展開首周預賽賽程，共超過160支大專隊伍同場熱血較勁，即使高雄上午下起大雨，仍無法澆熄大家對籃球的熱情，上百支隊伍爭奪6張晉級總決賽門票。

最終晉級總決賽的隊伍，將於7月6日至7日前進信義區香堤廣場進行最終決戰，「一般組」男、女冠軍隊伍將獲得前往美國參加最原汁原味的NBA圓夢之旅，「挑戰組」男、女冠軍隊伍將獲邀前往10月的NBA上海賽。

一般女子組首張晉級決賽門票，由高雄科技大學所組成的「柚子滾阿滾」取得，柚子滾阿滾隊長許佳雯表示：「其實沒有想到我們可以打到這麼後面，很感謝國泰NBA 3x，讓我和隊友們可以聚在一起打球，決賽我們來了！」另一場決賽是由「元本山是座山」以11：8擊敗「美少女戰隊」晉級，元本山是座山全隊喊話：「希望到美國看NBA，總決賽會平常心應戰！」

一般男子組首張晉級門票，是由知名街頭鬥牛選手李崇傑所率領的「美芝堡早餐店」獲得，這也是美芝堡早餐店連續第二年晉級最終決賽，「今年預賽我有傷，所以沒有上場比賽，朱恩麟表現的很好，很開心我們可以再度晉級決賽。」

李崇傑表示：「真的非常感謝國泰NBA 3x，我參加這個活動6、7年了，整個工作團隊服務態度都非常好，我很喜歡這個比賽，希望今年能一圓我前進美國的夢想。」另一張決賽門票則是由「蕊姨我乾媽」以14：11擊敗「鴨肉珍x潘京蓮」而取得，決賽表現相當搶眼的張幃荏賽後表示：「我們今天的狀況都很棒，第一次參加國泰NBA 3x就拿下決賽門票很幸運，很喜歡這樣的活動，很氣派，周邊的活動也很棒。」

挑戰男子組決賽上演義守A、C隊內戰，義守C即便有陳品銓攻下全場最高7分，仍不敵義守A多點發揮，最終義守A以14：10收下晉級總決賽門票。義守A成員陳諾以表示，去年他跟國泰NBA 3x總冠軍失之交臂，闖進7月總決賽後勢必全力以赴。挑戰女子組則由「傻逼胖恩喵嗚」在延長賽以14：11擊敗「Bang利商店」，順利出線。