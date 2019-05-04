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女壘／亞洲盃中華挺進4強 搶下奧運資格賽門票

2019-05-04 18:05中央社 台北4日綜合報導

中華女壘出征印尼亞洲盃。圖／取自WBSC粉絲專頁。
中華女壘出征印尼亞洲盃。圖／取自WBSC粉絲專頁。
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中華女壘隊今天在亞洲盃女子壘球錦標賽8強複賽，以15比0、3局擊敗泰國隊、晉級4強，也確定拿下9月在中國上海舉行的奧運女壘亞大區資格賽門票、力拚重返奧運。

2019年亞洲盃女子壘球錦標賽1日起在印尼雅加達舉行，總計10支球隊參加，預賽分兩組舉行，日本、中國、南韓、印度和泰國同在A組，台灣、菲律賓、印尼、香港、新加坡同在B組。

中華隊預賽接連以11比0擊敗印尼、11比1擊敗香港、10比0擊敗新加坡，昨天再以6比4擊敗菲律賓，預賽戰績4勝0敗，以分組第一晉級8強複賽，今天複賽首戰與泰國隊交手。

今天比賽中華隊開賽攻勢不斷，首局靠著接連5支安打、1次保送，攻下5分，2局再添1分，3局一口氣打了13人次、攻下9分大局，以15比0、3局提前拿下勝利，5連勝晉級4強，4強將與中國隊交手。

亞洲盃前6名球隊，扣除2020年東京奧運主辦國日本，將取得9月在中國上海舉行的女壘亞洲／大洋洲奧運資格賽參賽資格，爭取奧運門票。

2020年東京奧運女壘參賽名額6隊，地主日本隊、去年世錦賽冠軍隊美國隊已經取得參賽門票，其餘4個名額由各州資格賽產生，美洲區2席、歐非區1席、亞大區1席。

女壘中華隊世錦賽

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