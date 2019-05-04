第二屆SUP立槳國際邀請賽 世界好手齊聚金山
第二年在台灣舉辦的2019 台灣SUP立槳國際邀請公開賽，今天於新北市金山磺港海灘熱烈展開，兩天賽事將舉辦七種競賽，第一天賽事由全民趣味的TIKI挑戰賽打頭陣，以及短距離的3K賽事，近三百位民眾共襄盛舉。
今年首次在新北市金山磺港舉辦SUP立槳國際賽，新北市教育局局長張明文表示，金山海域擁有得天獨厚的自然環境。新北市府將在金山地區打造成一個北台灣的安全水上運動推廣區域，鼓勵民眾親近海洋，同時也帶動地方發展，期待未來有更多的國際水上運動賽事來到金山舉行，並結合北海岸地區學校做為水上基層運動培訓的重點發展學校，培訓更多台灣水上運動人才。
本賽事催生的中華SUP立槳運動協會理事長吳睿豪表示，台灣四面環海，相當適合水域活動發展，SUP立槳是近年來的新興戶外運動，容易上手入門門檻低，豐富有趣的玩法與競賽，適合全家大小一起參與也可促進水上活動發展。本次特地舉辦國際邀請賽，邀請世界級選手來台參賽，得名選手可獲得積分，列入世界排名計算，希望提供喜愛立槳運動的選手們一個國際舞台。另外，也鼓勵全民走出戶外，體驗SUP乘風划槳的樂趣。
為期兩天的精采賽事邀請到剛拿下2018年ISA世界冠軍的丹尼爾（Daniel Hasulyo）以及世界女子排名第一的德國好手索尼（Sonni Honscheid）來台炫技，去年就來台參賽的丹尼爾表示，相信台灣有機會成為SUP賽事在亞洲很重要的一站，非常喜歡台灣的海岸風景及小吃，享受在這裡比賽的氛圍，很開心能再到台灣參賽，金山磺港屬於海灣地形，提醒選手們在比賽時要非常注意海浪的流向，期待與各國好手海上較勁，捍衛冠軍寶座。
來自德國的索尼除了是個冠軍級SUP選手之外，同時也是個藝術家，今年替衝浪板品牌Starboard設計SUP槳板，索尼表示，能將自己最喜歡的SUP和繪畫結合在一起，是再美好不過的事。第一次來台灣參賽的她，覺得台灣的民眾相當的熱情，雖第一次在台灣參賽但不畏懼陌生的環境和水域，希望能夠締造好成績。
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