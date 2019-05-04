第二屆SUP立槳國際邀請賽 世界好手齊聚金山

2019-05-04 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



世界女子排名第一的德國好手索尼不只是個冠軍選手也將自己的繪畫與浪板結合。圖／精鍊公關提供 分享 facebook 第二年在台灣舉辦的2019 台灣SUP立槳國際邀請公開賽，今天於新北市金山磺港海灘熱烈展開，兩天賽事將舉辦七種競賽，第一天賽事由全民趣味的TIKI挑戰賽打頭陣，以及短距離的3K賽事，近三百位民眾共襄盛舉。

今年首次在新北市金山磺港舉辦SUP立槳國際賽，新北市教育局局長張明文表示，金山海域擁有得天獨厚的自然環境。新北市府將在金山地區打造成一個北台灣的安全水上運動推廣區域，鼓勵民眾親近海洋，同時也帶動地方發展，期待未來有更多的國際水上運動賽事來到金山舉行，並結合北海岸地區學校做為水上基層運動培訓的重點發展學校，培訓更多台灣水上運動人才。

本賽事催生的中華SUP立槳運動協會理事長吳睿豪表示，台灣四面環海，相當適合水域活動發展，SUP立槳是近年來的新興戶外運動，容易上手入門門檻低，豐富有趣的玩法與競賽，適合全家大小一起參與也可促進水上活動發展。本次特地舉辦國際邀請賽，邀請世界級選手來台參賽，得名選手可獲得積分，列入世界排名計算，希望提供喜愛立槳運動的選手們一個國際舞台。另外，也鼓勵全民走出戶外，體驗SUP乘風划槳的樂趣。

為期兩天的精采賽事邀請到剛拿下2018年ISA世界冠軍的丹尼爾（Daniel Hasulyo）以及世界女子排名第一的德國好手索尼（Sonni Honscheid）來台炫技，去年就來台參賽的丹尼爾表示，相信台灣有機會成為SUP賽事在亞洲很重要的一站，非常喜歡台灣的海岸風景及小吃，享受在這裡比賽的氛圍，很開心能再到台灣參賽，金山磺港屬於海灣地形，提醒選手們在比賽時要非常注意海浪的流向，期待與各國好手海上較勁，捍衛冠軍寶座。

來自德國的索尼除了是個冠軍級SUP選手之外，同時也是個藝術家，今年替衝浪板品牌Starboard設計SUP槳板，索尼表示，能將自己最喜歡的SUP和繪畫結合在一起，是再美好不過的事。第一次來台灣參賽的她，覺得台灣的民眾相當的熱情，雖第一次在台灣參賽但不畏懼陌生的環境和水域，希望能夠締造好成績。