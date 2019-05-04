馬德里女網／首輪遭遇賈西亞 謝淑薇力拚對戰首勝

2019-05-04 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



謝淑薇。 擷圖自WTA官網(資料照) 分享 facebook 我國網球女將謝淑薇兩天前在摩洛哥舉行的拉巴特女網單打八強賽不敵英國一姊孔塔（Johanna Konta）後，今天轉戰馬德里公開賽將在女單首輪遭遇法國好手賈西亞（Caroline Garcia），挑戰生涯對戰首勝。

謝淑薇本周在馬德里公開賽將參與單雙打賽事，其中雙打將與捷克搭擋史崔可娃（Barbora Strycova）以第五種子身分攜手出擊，遭遇俄羅斯帕諾娃（Alexandra Panova）／羅馬尼亞米圖（Andreea Mitu），至於第七種子的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴則將在首輪遭遇持外卡晉級的拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）／俄羅斯齊佛娜瑞娃（Vera Zvonareva），兩組人馬都預計在下周一出賽。

至於單打賽事謝淑薇籤運不佳，今天晚上11點半的首輪就將遭遇生涯四度交手都吞下敗仗的法國好手賈西亞（Caroline Garcia），兩人最近一次交手是在去年的天津，當時謝淑薇以直落二吞下敗仗。

即使闖過頭關，謝淑薇接下來也可能遭遇近況不錯的第13種子美國凱絲（Madison Keys），後頭則可能碰上雙打搭擋史崔可娃或是目前世界排名第2名的俄羅斯名將克薇歐娃（Petra Kvitova）。