網球／莎拉波娃缺席羅馬紅土賽 小威拚復出

2019-05-04 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



莎拉波娃缺席羅馬網賽。 美聯社 分享 facebook 羅馬紅土網球賽將於本月13日至19日在義大利登場，五度大滿貫賽冠軍、俄羅斯前球后莎拉波娃（Maria Sharapova）因養傷確定缺席，好消息是前美國球后小威廉絲（Serena Williams）有望自左膝傷勢復出。

莎拉波娃於2011年、2012年、2015年三度在羅馬賽封后，只是她於今年初在家鄉聖彼得堡公開賽出賽後，就因傷未再出賽，2月時她透露深受右肩傷勢困擾已久，接受小手術，診治肌腱韌帶拉傷以及小盂唇撕裂，需要數周時間復原。

羅馬賽現在公布莎娃退賽消息，將由世界第45名斯洛伐克庫茲莫娃（Viktoria Kuzmova）替補，至於在本月26日登場的法網，莎娃要出賽恐也不樂觀。

另一方面，3月底後因傷缺陣的小威，目標是兩周後重返賽場。她在邁阿密網賽第三輪面對王薔因左膝傷勢退賽，賽會總監帕米耶（Sergio Palmieri）於4日表示，已經和小威經紀人聯繫過，「小威已經空下時間，將會在賽事開打前幾天抵達備戰。」

至於過去兩年紅土賽季都缺席的費德勒（Roger Federer），是否在羅馬賽出賽還有變數，他日前公開的行程是將馬德里網賽作為法網熱身賽，不過羅馬賽仍把他列在名單中。義大利網協主席比納格希（Angelo Binaghi）表示，連續三場紅土賽對於37歲的費德勒是不小的負擔，仍要視費爸在馬德里賽的結果而定。