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紐西蘭羽賽／麟洋配八強止步 王齊麟混雙晉四強

2019-05-03 19:43聯合報 記者劉肇育╱即時報導

總獎金15萬美元的東京奧運積分賽紐西蘭公開賽，我國雙打好手王齊麟今天先是在混雙八強賽與搭擋程琪雅在混雙擊敗德國組合挺進四強，不過晚間的男雙八強賽則是與搭擋李洋，遭到第二種子印尼阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）擊退，無緣挑戰男雙三連霸。

王齊麟去年在紐西蘭公開賽拿下混雙冠軍與男雙二連霸，今年雖然兩組雙打都換了搭擋，混雙改與程琪雅搭擋，男雙則為李洋，但依舊都順利挺進到八強賽。

今天的八強賽王齊麟／程琪雅率先在混雙登場，並遭遇德國組合拉姆斯富斯（Mark Lamsfuss）／赫特里克（Isabel Herttrich），雙方在三局賽事中一路拉鋸，最終王齊麟／程琪雅在決勝局雙方戰成14：14時連得3分拉開差距，最終以21：19、20：22、21：17拿下四強門票。

而晚間的男雙八強賽「麟洋配」同樣打得不輕鬆，面對第二種子印尼阿山／塞提阿萬，王齊麟／李洋雖然首局以21：18先下一城，但第二局則是在追到19：19時被對手拿下關鍵兩分，將比賽帶入決勝局，第三局「麟洋配」開局就被拉出5：0攻勢，在差距遲遲無法縮小的情況下，讓對手以21：14帶走勝利，止步於八強。

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