拉巴特女網／謝淑薇先盛後衰 不敵孔塔吞對戰四連敗

謝淑薇。 擷圖自WTA官網(資料照) 分享 facebook 我國網球「一姊」謝淑薇去年在摩洛哥舉行的拉巴特女網賽一舉打進女單四強,締造個人紅土球場10年來最佳戰績,本屆她再度挑戰,在今天凌晨的女單八強賽碰上世界排名第47的英國「一姊」孔塔(Johanna Konta), 謝淑薇先盛後衰,拚戰2小時14分鐘後以7:6(7:1)、4:6、4:6落敗,無緣四強。

世界排名第24的謝淑薇與孔塔生涯共六度交手,謝淑薇以二勝四負的對戰居下風,且是從2017年法網首輪擊敗孔塔後,近期對戰三連敗的情況。

只差一名就能追平生涯最佳排名的謝淑薇,去年在拉巴特女網挺進四強,今年若更上層樓可望一舉突破2013年2月的排名紀錄。八強賽首盤開賽謝淑薇就在第二局率先破發,雖在第七局遭到孔塔破回發球局,仍在「搶七」決勝局連下六分輕鬆拿下首盤。

不過次盤謝淑薇在盤末關鍵第十局單盤二度遭破,讓孔塔扳平盤數,決勝盤謝淑薇雖又在第二局率先破發,不過下一局對手立刻有所回應,接下來雙方又在第八、九局二度互破,關鍵第十局謝淑薇賽末發球局又再度沒能保住,最終以盤數一比二不敵孔塔。

謝淑薇吞下對戰孔塔四連敗,且無緣追平去年在此站的成績,預計謝淑薇下周的世界排名將會從24名小跌至25名。

.@JohannaKonta moves into the #WTARabat semifinals!



She upsets Su-Wei, 6-7(1), 6-4, 6-4 💪 pic.twitter.com/br0NDZ9OCS