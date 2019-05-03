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拉巴特女網／謝淑薇先盛後衰 不敵孔塔吞對戰四連敗

2019-05-03 08:02聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

謝淑薇。 擷圖自WTA官網(資料照)
謝淑薇。 擷圖自WTA官網(資料照)
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我國網球「一姊」謝淑薇去年在摩洛哥舉行的拉巴特女網賽一舉打進女單四強，締造個人紅土球場10年來最佳戰績，本屆她再度挑戰，在今天凌晨的女單八強賽碰上世界排名第47的英國「一姊」孔塔（Johanna Konta）， 謝淑薇先盛後衰，拚戰2小時14分鐘後以7：6（7：1）、4：6、4：6落敗，無緣四強。

世界排名第24的謝淑薇與孔塔生涯共六度交手，謝淑薇以二勝四負的對戰居下風，且是從2017年法網首輪擊敗孔塔後，近期對戰三連敗的情況。

只差一名就能追平生涯最佳排名的謝淑薇，去年在拉巴特女網挺進四強，今年若更上層樓可望一舉突破2013年2月的排名紀錄。八強賽首盤開賽謝淑薇就在第二局率先破發，雖在第七局遭到孔塔破回發球局，仍在「搶七」決勝局連下六分輕鬆拿下首盤。

不過次盤謝淑薇在盤末關鍵第十局單盤二度遭破，讓孔塔扳平盤數，決勝盤謝淑薇雖又在第二局率先破發，不過下一局對手立刻有所回應，接下來雙方又在第八、九局二度互破，關鍵第十局謝淑薇賽末發球局又再度沒能保住，最終以盤數一比二不敵孔塔。

謝淑薇吞下對戰孔塔四連敗，且無緣追平去年在此站的成績，預計謝淑薇下周的世界排名將會從24名小跌至25名。

謝淑薇法網

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