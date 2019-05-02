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定向越野／馬祖首辦賽事 挑戰跑友智力與體力

2019-05-02 15:32聯合報 記者江婉儀╱即時報導

指卡必須由參賽者妥善保管，才能通過檢查點，否則無法完成比賽。圖／交旅局提供
指卡必須由參賽者妥善保管，才能通過檢查點，否則無法完成比賽。圖／交旅局提供
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喜歡定向越野的人不要錯過！連江縣交通旅遊局今年9月7日、8日，將在馬祖首次舉辦定向東西莒錦標賽，賽事規劃不僅挑戰選手智力和體力，藉由活動打卡點、美食，再結合運動賽事，希望帶動莒光經濟發展。

定向越野在歐洲是最有人氣的全民運動，野外定向（Orienteering），又名定向越野，是一種在野外利用地圖和指北針，以不同形式去完成一段路程，並且在檢查點為檢查卡（或記錄卡）打上印記的運動。

定向越野最需要知道的3樣東西，分別是地圖、指卡、檢查點，定向越野並非跑得快就能夠獲得勝利。

連江縣交通旅遊局表示，除了跑步以外，更重要的是必須選擇最短的路線前往檢查點，這樣類似尋寶的活動，選手必須以地圖與指北針進行導航，在比賽區域內，自行選擇路線到訪多個檢查點，以花費最短時間者為勝。

連江縣交通旅遊局指出，定向越野不僅挑戰選手智力和體力，更透過賽事來探索莒光雙島美景及美食，結合運動與觀光景點，打造莒光特色運動，期待透過活動帶動地方經濟、引領運動新風潮。

定向越野賽事分成三大組：擁有定向參賽經驗的「菁英組」、馬祖退役軍人「老兵雙人組」（其中一位是老兵即可組隊參加，搭配另一名不限年齡與性別選手組成）、適合各年齡各強度的「甜蜜雙人組」，不論你是越野愛好者、或是想挑戰創新，即日起開放報名，上網填寫資料可優先獲得第一手的報名資訊

民眾如果想了解怎麼玩定向越野，可以看看國手的教學影片：

定向越野最需要知道的3樣東西，分別是地圖、指卡、檢查點。圖／交旅局提供
定向越野最需要知道的3樣東西，分別是地圖、指卡、檢查點。圖／交旅局提供
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指卡必須由參賽者妥善保管，才能通過檢查點，否則無法完成比賽。圖／交旅局提供
指卡必須由參賽者妥善保管，才能通過檢查點，否則無法完成比賽。圖／交旅局提供
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選手按照順序到達檢查點後，將指卡插入對應孔，才算完成「打卡」。圖／交旅局提供
選手按照順序到達檢查點後，將指卡插入對應孔，才算完成「打卡」。圖／交旅局提供
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