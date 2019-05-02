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歐冠盃／梅西梅開二度 巴塞隆納完封利物浦

2019-05-02 16:16世界日報 體育新聞組╱綜合報導

梅西爆發，巴塞隆納3：0擺平利物浦。 世界日報
梅西爆發，巴塞隆納3：0擺平利物浦。 世界日報
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歐洲冠軍聯賽準決賽1日上演精采好戲，西甲豪門巴塞隆納在主場對上英超勁旅利物浦，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）梅開二度，加上蘇亞雷斯（Luis Suarez）也貢獻一球，巴薩以3：0搶下首回合勝利。

此外，梅西生涯為巴塞隆納在各項賽事的進球數更達到了600球。在他為巴塞隆納參加的比賽中，這600球占了巴薩進球的34.7%。

「梅西是難以阻擋的，」利物浦主帥克洛普（Jurgen Klopp）說，「我們的球員不夠凶悍，根本防不了他，梅西是個頂尖球員，也再次展現了這一點，我還有什麼好說的？」

面對本季氣勢如虹的「紅軍」，首開紀錄的是曾效力利物浦的蘇亞雷斯。他在第26分鐘接獲阿爾巴（Jordi Alba）的傳球後破門，蘇亞雷斯以他本季在歐冠的首球為巴薩取得領先。

1：0的比數維持到第75分鐘，蘇亞雷斯在禁區左側攻門、球踢中橫樑，機警跟上的梅西把球補進，2：0；七分鐘後，梅西在禁區弧頂主罰任意球，他以左腳把球踢出，球以優美的弧線飛進球門左上角，這記世界波讓全場歡聲雷動，也澆熄了利物浦可能的反攻氣焰。

「巴塞隆納展現了實力，」克洛普說，「他們在歐冠的經驗比我們豐富太多。」

梅西巴塞隆納
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