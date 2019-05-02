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紐西蘭羽賽／60分鐘三局大戰 王子維止步16強

2019-05-02 11:20聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

王子維止步紐西蘭羽賽16強 報系資料照
王子維止步紐西蘭羽賽16強 報系資料照
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超級300系列的紐西蘭公開賽本周登場，這也是東京奧運羽球積分首站，我國「羽球王子」王子維今天在男單16強打頭陣，面對世界排名第久的印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie），拚戰一小時後以14：21、21：14、16：21落敗，無緣晉級。

近期王子維受到腰傷影響，世界排名也下滑至第32名，本周的紐西蘭公開賽也是東京奧運積分首站，王子維等9組台將出征，其中包含去年獲得男雙、混雙冠軍的王齊麟，今年改與李洋搭檔前來尋求衛冕。

各組16強賽事今天開打，王子維成為第一位上場的台灣選手，之前在首輪上演逆轉秀，以15：21、21：18、21：10氣走印度17歲小將森（Lakshya Sen），晉級16強。

今天碰上世界排名第九的印尼好手克里斯蒂，兩人生涯曾五度交手，王子維取得四勝一負的對戰優勢，不過這場一開始王子維就連丟四分，之後更被拉開到10：3，只拚鬥14分鐘以14：21讓出首局。

王子維在次局重整旗鼓，1平之後打出一波8：1攻勢，沒讓對手有追上來的機會，並以21：14扳回一城。決勝局中段前戰況膠著，雖然王子維幾乎保持領先狀態，但都遭對方緊咬，雙方9度戰成平手，15平後克里斯蒂展開進攻，先是連下三分逆轉戰局，最終王子維在三局大戰中落敗，止步16強。

王子維羽球
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