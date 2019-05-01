108年全大運圓滿落幕 多項競賽破全國與大會紀錄

2019-05-01 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



全大運圓滿落幕，多項競賽破全國、大會記錄，昨天在國立中正大學大禮堂舉辦閉幕典禮，。圖／108全大運提供 分享 facebook

108年全國大專校院運動會昨天下午在國立中正大學大禮堂舉辦閉幕典禮，共有5項5人次破全國紀錄，及68項113人次破大會紀錄，大會共頒出486面金牌。體育署署長高俊雄宣布108年全大運閉幕，並由中正大學校長馮展華，將大會會旗交接給109年全大運承辦學校高雄大學校長王學亮。

閉幕典禮由中正大學熱舞社與嘻哈文化研究社表演為108年全大運創作歌曲「成功之躍」，並播放回顧影片，這次全大運舉辦18種運動種類，157所大專院校參與，超過1萬6千人次參與。

除了田徑、射擊（空氣槍）、射箭（複合弓）各有18項、1項和8項打破大會紀錄，游泳項目更有5項刷新全國紀錄、40項破大會紀錄。其中，最大贏家為臺灣體育大學64金67銀42銅，而地主隊中正大學則獲7金、5銀、10銅的佳績。詳細訊息可參考108全大運官網（https://108niag.ccu.edu.tw/Public/Score/Score_345_00.aspx)。

馮展華致詞感謝所有教練選手配合，他也指出，破全國紀錄相當不容易，破大會紀錄更是歷年來最好的成績，中正大學這次第三度承辦，也是破了全國紀錄，感謝體育署的經費補助給予選手最好的競賽場地。