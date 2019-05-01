全大運／賽事完美落幕 游泳共計5項破全國

2019-05-01 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



108年全國大專校院運動會熄聖火。圖／中正大學提供 分享 facebook

108年全國大專校院運動會，1日中正大學圓滿落幕，五天賽程共計五項四人次打破全國紀錄，另有68項，113人次破大會紀錄，大會共頒出486面金牌。在157所大學運動好手用精彩表現為賽會畫下句點的同時，中正大學也將會旗交接給下一屆的承辦學校國立高雄大學，與各校運動員相約明年高雄見。

本屆全大運除了田徑、射擊（空氣槍）、射箭（複合弓）分別有18、1、8項打破大會紀錄，游泳項目更有5項刷新全國紀錄、40項破大會紀錄。其中，最大贏家為臺灣體育大學，而地主隊中正大學則獲7金、5銀、10銅的佳績。

閉幕表演高大舞蹈。圖／中正大學提供 分享 facebook

今年全大運舉辦18種運動種類，超過16,000人次參與，競賽場地遍及嘉義縣市，更首創導入人臉辨識系統，提升選手檢錄效率及公正性，並由中正大學校長馮展華，將大會會旗交接給109年全大運承辦學校高雄大學校長王學亮。

馮展華表示，這次是以辦喜事的心情辦全大運，也很慶幸賽會期間天氣非常晴朗，讓所有賽事順利完成，也感謝所有教練選手配合。馮校長也指出，破全國紀錄是相當不容易，破大會紀錄更是歷年來最好的成績，而中正大學這次第三度承辦，也是破了全國紀錄，感謝體育署的經費補助才得以給予選手最好的競賽場地。

108年全國大專校院運動會落幕，體育署長高俊雄（右）將會旗交接給高雄大學校長王學亮（左）。圖／中正大學提供 分享 facebook

體育署長高俊雄也出席，高俊雄表示，全大運有分公開組跟一般組，一般組是讓168所大學的學生、社團、代表隊有一個展現、交流的機會，人數佔三分之二，而公開組的選手就是為了進軍國際賽事，並公布未來四年全大運主辦學校，分別是109年在高雄大學、110年在成功大學、111年在國立體育大學，以及112年在中原大學。