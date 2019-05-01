女壘／亞洲盃印尼開打 前6名前進奧運亞太區資格賽

2019-05-01 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中華女壘出征印尼亞洲盃。圖／取自WBSC粉絲專頁。 分享 facebook

亞洲盃女壘錦標賽（前身亞錦賽）今天在印尼雅加達開打，為期7天的賽事共有10支隊伍參賽，排名前6的球隊（扣除日本隊）將取得今年9月的東京奧運亞太區資格賽門票；中華隊今天首戰地主隊印尼，以11：0大勝。

亞洲盃女壘預賽分2組，A組包括6度奪冠的日本隊（世界排名第2），以及大陸（世界第8）、南韓（世界第23）、印度（世界第27）和泰國（世界第51）。

中華隊（世界第6）則分在B組，預賽依序對戰印尼（世界第37）、香港（世界第42）、新加坡（世界第50）及菲律賓（世界排名13）。

預賽兩組各取前4名晉級，進行淘汰賽，採交叉賽制，今年賽制將不再採頁程制，冠軍戰將在7日舉行。

這次亞洲盃前6名球隊（扣除奧運地主國日本隊），將能前進9月24日至29日在上海舉行的亞太區奧運資格賽，再加上大洋洲的紐西蘭及澳洲，屆時8隊爭取1張東京奧運門票，「8搶1」競爭激烈，這也將會是中華女壘想前進奧運的最後機會。

棒壘球在2020年重返奧運，但僅6隊參賽，扣除地主日本隊及去年世錦賽冠軍隊美國，剩4張參賽門票，將由各州資格賽產生，美洲區2席、歐非區1席及亞太區1席。