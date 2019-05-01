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溫網／總獎金增超過1成 冠軍獨拿近億台幣

2019-05-01 15:25聯合報 記者曾思儒╱即時報導

草地大滿貫溫布頓今年將於7月1日開戰，大會今天宣布，賽事總獎金增加1成18，來到...
草地大滿貫溫布頓今年將於7月1日開戰，大會今天宣布，賽事總獎金增加1成18，來到3800萬英鎊。 歐新社
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草地大滿貫溫布頓今年將於7月1日開戰，大會今天宣布，賽事總獎金增加1成18，來到3800萬英鎊（約15億3千萬新台幣），單打冠軍獎金較去年也提升10萬英鎊，來到235萬英鎊（約946萬新台幣）。

溫布頓前先登場的法網，日前已宣布總獎金增幅百分之8，總獎金是4260萬歐元（約14億7625萬新台幣）；溫布頓宣布加碼後，總獎金超過今年澳網總獎金6250萬澳幣（約13億8新台幣），但仍不及美網

美網是獎金最豐厚的大滿貫，去年總獎金5300萬美元（約16億3717萬新台幣），單打冠軍可獨得380萬美元（約1億1738萬新台幣）獎金。

除宣布獎金加碼，全英俱樂部總監路易斯（Richard Lewis）也公告，今年溫布頓不會實施發球時間限制，但明年可能進行；去年美網和今年澳網都實施發球25秒的時間限制。

溫布頓決勝盤賽制今年也做變動，若是打到局數12：12才會進行搶小分決勝負，這也意謂四大賽決勝盤都有不同方式，澳網是局數6：6後打「搶10」，法網維持長盤制，美網則是局數6：6後「搶7」決定勝家。

全英俱樂部主席布魯克（Philip Brook）表示，12：12是很好的中間點，「我們覺得第三盤6：6就就打搶分太早了，新規定讓球員有更多時間看誰能出線。」

溫布頓今年也將實行「減塑」，除使用百分百環保回收水瓶，選手重新穿線後的球拍也不會額外包裝，預計節省4500個塑膠袋。

溫布頓美網澳網
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