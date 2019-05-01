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全大運體操／再奪3金 女子傳奇麥劉湘涵累積31金

2019-05-01 14:50聯合報 記者劉肇育╱即時報導

麥劉湘涵今天在個人單項再拿下3金1銀佳績。記者劉肇育／攝影
麥劉湘涵今天在個人單項再拿下3金1銀佳績。記者劉肇育／攝影
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台師大體操好手麥劉湘涵今年已是第9年參加全大運女子競技體操競賽，在前兩天分別拿下女子成隊競賽金牌與個人全能金牌後，她今天又在個人單項地板、高低槓與平衡木拿下金牌，生涯已累積31面金牌，且可望在明年繼續改寫紀錄。

大學前兩年代表屏東教育大學參賽就接連在全大運奪金的麥劉湘涵，在2013年轉學到台師大後奪金之路更是暢行無阻，在生涯前8年中已經拿下26面金牌，加上日前又奪得女子成隊競賽與個人全能金牌，生涯已累積28面。

麥劉湘涵今天繼續參加4個女子個人單項，並在地板完成4連霸、平衡木拿下生涯第5金，高低槓更是拿下9年來的第8金，至於跳馬項目則是拿下銀牌，單日進帳3金1銀，生涯奪金數也達到31面。

麥劉湘涵指出，雖然比賽成績通常取決於訓練，但多少也需要一點運氣成份，「像是我高低槓和平衡木平常訓練比較多，上場時就會比較安心，反觀地板與跳馬我的訓練量可能比學妹更少，這時候就要靠一些運氣和臨場表現。」

目前就讀台師大運動競技所碩三的麥劉湘涵，接下來將繼續攻讀博士班，並有望在明年連續10年挑戰全大運，她說：「在來到師大後我覺得自己過去一些沒有被開發的身體潛能都慢慢表現出來，這讓我每年都能帶著新鮮感參加全大運，而今年可能又是我參賽以來心情最輕鬆的一年，如果有機會當然會考慮繼續挑戰。」

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