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全大運體操／努力克服「時差」 李智凱4金作收

2019-05-01 14:23聯合報 記者劉肇育╱即時報導

李智凱在個人單項拿下2金1銀1銅。記者劉肇育／攝影
李智凱在個人單項拿下2金1銀1銅。記者劉肇育／攝影
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李智凱今天參加5個個人單項並在雙槓拿下銅牌。記者劉肇育／攝影
李智凱今天參加5個個人單項並在雙槓拿下銅牌。記者劉肇育／攝影
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國體大體操好手「鞍馬王子」李智凱，今年全大運在全程參與的情況下，今天又在個人單項拿下鞍馬與地板兩面金牌，本屆賽事共收下4金1銀1銅佳績，不過賽後李智凱也坦言，連日出賽對於體力確實是一大考驗，而全大運賽程又將公開組安排在早上出賽，也讓他必須努力克服「時差」問題。

李智凱在前幾天賽事先幫助國體大完成男子成隊競賽8連霸，昨天又在男子個人全能摘金，今天的6個單項賽事他也參加其中5個，並在最拿手的鞍馬項目以15.25分的高分拿下金牌，地板則是以14.275分同樣摘金，再加上吊環銀牌、雙槓銅牌，單日進帳2金1銀1銅，本屆賽事累積4金1銀1銅。

李智凱在賽後表示，今年全大運是他參加最完整的一屆，不過連日出賽確實對於體力是一大考驗，尤其公開組賽程都還是在一大早就開始，跟國際賽或是平常練習都集中在下午或晚上有很大的不同，「每天都要克服一下『時差』，但早上還是很想睡，不過身為選手就要自己去調整和適應。」

對於今年共計拿下4面金牌，李智凱為自己表現打了70到80分，「當然希望可以更好，但比到後面真的有點累了，雖然多少留有一點遺憾，但有遺憾才比較有記憶點，未來也能鼓勵自己更進步。」

教練林育信則表示，雖然李智凱的戰場是在國際上，但這次參加全大運就是希望幫忙提升台灣體操的水平，「像是今天的跳馬就是讓學弟去競爭，智凱也有所保留，希望給學弟更多發揮空間。」

李智凱
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