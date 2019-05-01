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紐西蘭羽賽／羽球王子逆轉勝 王齊麟拚連霸

2019-05-01 14:04聯合報 記者曾思儒╱即時報導

王齊麟今年換搭檔挑戰連霸。 歐新社
王齊麟今年換搭檔挑戰連霸。 歐新社
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總獎金15萬美元、屬國際羽總（BWF）超級300系列的紐西蘭公開賽，是奧運積分站第一站，中華羽將包括男雙新組合李洋／王齊麟和「羽球王子」王子維都參賽搶積分，不過王子維在首戰打得辛苦，今天和印度17歲小將森（Lakshya Sen）纏戰3局、超過1小時才逆轉勝出，晉級16強。

世界排名32的王子維，首局就有大好機會，不料9：3領先時卻遭世界排名71的對手連拿12分，反以15：21讓出首局，第二局又曾陷入4分落後，14：16時打出6：0攻勢才扭轉戰局，以21：18扳平局數。

決勝局技術暫停時，王子維已取得11：5優勢，換場後王子維也維持住領先，最終就以21：10逆轉打下首次交手勝利。

中華隊今天由雙打先登場，其中楊博軒單日打下雙勝，除和混雙搭檔胡绫芳21：8、21：12拍下紐西蘭組合馮恩（Dacmen Vong）／維耶加斯（Justine Villegas），男雙和李哲輝也通過「丟士」考驗，24：22、21：19力退印尼古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／普查（Frengky Wijaya Putra）。

不過排男雙第6種子的廖敏竣／蘇敬恒提前落馬，以16：21、13：21敗給馬來西亞組合王耀新／張御宇。

去年收穫男雙、混雙金盃的王齊麟，今年換搭檔挑戰連霸，昨天和混雙搭檔程琪雅已經開出紅盤，和李洋組成的男雙則列第5種子，今天壓軸場要和印尼組合交手。

今天還有3組台將女雙上陣，但只有亞錦賽打進8強的張淨惠／楊景惇闖關成功，以21：9、21：11拍下紐西蘭組合阿帕莉索克（Roanne Apalisok）／蔣（Janice JIANG），白馭珀／吳玓蓉以11：21、17：21敗給大陸組合陳笑菲／周超敏，許雅晴／胡绫芳則以13：21、15：21不敵大陸杜玥／李茵暉。

王子維羽球中華隊
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