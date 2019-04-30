全大運拳擊／赴陸跟俱樂部練 林郁婷想圓奧運夢

2019-04-30 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



林郁婷(左)全大運代表文化大學57公斤級摘金。圖／中正大學提供 分享 facebook 曼谷亞錦賽首度轉戰57公斤級摘金，林郁婷30日全大運57公斤級，金牌戰裁定獲勝，為文化大學再下一金。她亞錦賽前赴中國大陸移訓，藉由職業打法提升技術，目標東京奧運，彌補里約奧運錯過的遺憾。

林郁婷日前第二度赴大陸大連，跟當地拳擊俱樂部訓練，強度、對手完全不一樣，「那裡偏向職業打法，藉由交流機會，提升技術，也能提前去適應打法。」

雅加達亞運摘銅，林郁婷去年底印度新德里世錦賽54公斤級奪金，今年亞錦賽首度轉戰57公斤級，順利笑納個人第二面亞錦賽金牌。教練曾自強表示稍有運氣，不過代表林郁婷適應很好，這段期間還透過前舉重國手楊勝雄的體訓菜單，訓練肌力。

從2013年世青賽51公斤級，到現在57公斤級，林郁婷笑說，升量級對她而言反而是好事，「以前51公斤級很辛苦，現在正常吃，比賽狀態也能維持住。」

三年前錯過奧運資格，是林郁婷最大的痛，她不諱言，過去大家評價對她評價都是全面，但比賽成績就是不理想，里約奧運後對她而言是置之死地而後生。