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高球／五月天熱鬧登場 將決選男、女各6名國家隊

2019-04-30 20:24聯合報 記者劉肇育╱即時報導

中華高協秘書長劉重威（右）鼓勵青少年選手踴躍報名參加國手選拔賽。圖／中華高球協會...
中華高協秘書長劉重威（右）鼓勵青少年選手踴躍報名參加國手選拔賽。圖／中華高球協會提供
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五月是中華高協比賽最頻繁的月份，將帶來年度賽事的第一波高潮，共有7項密集的比賽考驗青少年業餘選手的成長與進步，以選出今年下半年男、女各6名國家隊員劃下亮麗的句點。

5月6日至7日的台灣業餘高球錦標賽資格賽，將為繁忙的五月天揭開序幕，經兩輪36洞獲得男、女第一名者，可獲台灣業餘高球錦標賽資格。

緊接著從8日至10日，連續三天在北、中、南三地同步進行三場A、B組月賽，並擇優在21日至24日進人夏季賽。北區月、季賽賽事總監詹明宏表示，夏季賽也是下半年第一階段國手選拔賽，以往夏季賽都在六月進行，但是六、七月間國外的賽事多，為合青少年選手賽期，特騰出空檔，將夏季賽提前在五月，方便選手出國比賽。

在月賽進行期間，中華高協將選派國立體大四年級學生劉永華赴日本千葉縣，參加9日至12日由亞巡與日巡共辦的鑽石盃職業高球公開賽。劉永華14日經由選拔已取得參加資格。他上周五剛獲108年大專運動會高球男子個人及團體雙料金牌，狀況正好。

五月天的最高潮則是5月28日登場的台灣業餘高球錦標賽，為了廣邀各國好手來台，中華高協選訓會主委邱鳳玉還分赴亞太各地親自下戰帖，邀請好手來台競桿。中華高協秘書長劉重威表示，台灣業餘高球錦標賽是下半年國手選拔的第二階段賽事，比賽結束後，將立刻決選男、女各6名國手，代表我國參加下半年各項國際賽事。「希望國內的青少年業餘好手，踴躍報名參加比賽，選出最強的國家隊員為國爭光。」

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