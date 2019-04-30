超馬／導演「鬼附身」燒6千萬 拍陳彥博紀錄片

2019-04-30 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



陳彥博（左）和紀錄片導演黃茂森。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

斥資6千萬台幣、耗時3年，我國超馬好手陳彥博的紀錄片《出發》下月底將正式上映，今天特別舉辦試片，導演「瓜導」黃茂森大笑說，自己是「鬼附身」才會有這部片的誕生。

《出發》團隊跟著陳彥博深入南美、南極、阿拉斯加和北冰洋等，連極光都看膩，甚至無聊到幫智利的野鳥取名字，黃茂森分享說，曾經為了拍雪，一等就十幾天，結果一來就是暴風雪，他有感而發說：「人生沒那麼美滿，有時就是要硬要，就像陳彥博一樣，一直做一直做，會感染的。」

陳彥博紀錄片《出發》下月上映。圖／陳彥博提供 分享 facebook

陳彥博投入超馬超過10年，首支紀錄片包括恩師潘瑞根和雙親都入鏡；他透露，最初得知紀錄片想法，以為接到詐騙電話，「怎麼會有團隊願意和我去南極？」

習慣獨身全球征戰的陳彥博，第一次和團隊朝夕相處，發生的趣事數不清，他大笑說：「有次在冰河划獨木舟，光太漂亮了，教練就叫我一直往後躺，最後整個翻船，翻回來導演只說『這個好』！」

紀錄片中有他一度想放棄跑步的真實告白，這段歷程也成他最感動的片段，衝破低潮的他也希望透過自己完成4大極地賽總冠軍的故事，將更多正能量傳遞出去。

紀錄片想回本不容易，黃茂森對於《出發》想法更豁達，他直白說：「這支片子不會賺錢，回收不了，那乾脆做瘋一點。」他透露，最初設定方向是用劇情片的方式分享陳彥博的理念，還有女主角，設計很多浪漫情節和對白，但拍一拍變成紀錄片，「以前太貪心，希望劇情片和紀錄片能交集，但還是分手啦，結果發現分開後天空更大，之前百分之90都不要了，重新轉，這也是滿神奇的，心臟要夠大顆。」

「瓜導」笑說，這部陳彥博「劇情片」早已完工，未來說不定也有機會和觀眾見面。