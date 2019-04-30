親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

郭台銘：美中貿易戰是台灣好時機 錯過再落後20年

日職／下二軍休養！王柏融左大腿緊繃 最快10天後歸隊

運動筆記在結婚紀念日當天，我居然選擇去吃柴？|| 柴古唐斯括蒼越野賽別具意義的奔三生日馬～台新女子馬 #以前的鐵齒是現在的鐵腿
健行筆記20181201 草嶺古道大里-大溪線、鹿窟尾山【山旅】挑戰淡蘭北路的荒野 一 嶐嶺古道（上篇）
NBA今日最佳球員- Nikola Jokic (4月30日)今日五大好球 (4月30日)

全大運／李智凱鞍馬小出槌 仍奪個人全能第二金

2019-04-30 14:12聯合報 記者劉肇育╱即時報導

李智凱在全大運拿下個人全能金牌。 記者林澔一／攝影
李智凱在全大運拿下個人全能金牌。 記者林澔一／攝影
分享

以明年東京奧運為目標進行備戰的我國體操好手「鞍馬王子」李智凱，在日前助國體大完成全大運公開男子成隊競賽8連霸後，今天個人全能賽雖然在最擅長的鞍馬項目小出槌，但仍是以83.35分輕鬆摘金，拿下個人在全大運的第二面全能金牌。

李智凱在去年亞運後，隨即以東京奧運參賽資格為目標進行調整，並且在世界盃德國、澳洲墨爾本、卡達多哈等站拿下金牌，東京奧運參賽門票幾乎已是囊中物。

而這次全大運他也以做為學弟妹榜樣的心態參賽，並在日前先幫助國體大拿下男子成隊競賽8連霸，今天的個人全能他除了在最擅長的鞍馬拿下14.875分外，地板、跳馬也都有14分以上的高分，最終以83.35分拿下金牌，第二名則為台北商大洪仕東78.45分，至於台師大好手唐嘉鴻則因左腳傷勢未參賽。

教練林育信表示，李智凱今天原設定在鞍馬至少要拿下15分，不過過程中出了一些小狀況，導致「僅」拿下14.875分，「不過現在的他穩定度已經很高，不論是第一個出賽或是最後一個出賽，表現都很穩定，即使比賽過程中出現錯誤，也能把其他動作穩定的做完，這就是他最大的改變。」

李智凱坦言，直到2017年台北世大運時，自己都還很容易因為場邊的聲響影響到表現，不過經過國際賽事的洗禮，現在上場後思緒都變得更加清晰，「畢竟2016年奧運這個人生最大的舞台，我都已經失敗過了，我覺得自己已經沒有什麼好怕的，更能享受在比賽上。」

雖然從去年10月開始都專心在鞍馬單項的訓練，讓李智凱坦言這次再度參加全能項目讓他的體力感到有點吃力，「不過這次能再來參加全大運感覺很不錯，尤其幾個學弟展現的拚勁讓我相當感動。」

李智凱唐嘉鴻亞運
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

全大運游泳／裁判誤踩 破全國紀錄搞烏龍

2019-04-30 13:18

全大運體操／女子傳奇 麥劉湘涵放眼生涯30金

2019-04-30 13:51

網球／跨界聯姻放閃 美網前冠軍嫁足球明星

2019-04-30 14:56

全大運田徑／最速警察接力隊 一面金牌等七年

2019-04-30 01:07

全大運跆拳道／黃鈺仁年初動刀 一復出就4連霸

2019-04-29 23:46

全大運游泳／終於給媽媽面子 陳志明當新科蛙王

2019-04-29 23:43

拳擊／屏東排灣青年 登職業拳王

2019-04-29 23:30

全大運田徑／楊俊瀚領銜 台體大400接四連霸

2019-04-29 20:43

全大運跆拳道／一周降11公斤 黃鈺仁術後復出四連霸

2019-04-29 20:09

羽球／全團賽苗栗開打 戴資穎率合庫拚19連霸

2019-04-29 19:23

全大運游泳／台體大陳志明100蛙 打破蛙王紀錄

2019-04-29 18:54

全大運跆拳道／蘇柏亞二連霸 美國行震撼教育

2019-04-29 16:43

拳擊／國際拳王爭霸賽勝出 宋維傑力拚亞洲金腰帶

2019-04-29 15:10

全大運田徑／謝喜恩再創最佳 歸功陳偉殷體能師

2019-04-29 14:48

全中運／員農最速雙胞胎姊妹花 聯手接力奪雙金

2019-04-29 14:42

斯圖加特網賽／克薇歐娃封后 單季2冠第一人

2019-04-29 14:24

全運會／體育局長參賽？莊佳佳：籌備比賽為主

2019-04-29 14:20

全大運田徑／百欄四女破大會 鄭唐秀被成績嚇到

2019-04-29 13:17

捷報！疊杯世錦賽2金、2銅 台中林芮安世界第一

2019-04-29 13:16

巴塞隆納網賽／4強拍下蠻牛後 汀恩強勢捧冠

2019-04-29 12:10

羽球／125周史上最長！ 戴資穎寫球后紀錄

2019-04-29 09:08

全大運／目標東奧 楊勇緯柔道3連霸

2019-04-28 23:45

全大運／百米「搶跑」 楊俊瀚4連霸夢碎

2019-04-28 23:41

全中運／斗南高中小將 「舉」出一片天

2019-04-28 23:25

格鬥／最強小護士首度吞敗 吳巧貞遭KO

2019-04-28 22:51

全大運體操／不再困擾體重 唐嘉鴻甩油成效佳

2019-04-28 22:43

全大運體操／李智凱回歸全能 初試身手教練滿意

2019-04-28 22:19

全大運田徑／撐竿跳雙姝 沈怡如、吳家如雙破大會

2019-04-28 21:56

自由車／亞錦賽男子菁英公路賽 馮俊凱獲銅

2019-04-28 20:37

全大運射箭／練箭前脊椎側彎 陳萭慈脫「鐵衣」摘金

2019-04-28 19:55

全大運柔道／里約奧運後動刀再戰 蔡明諺想證明自己

2019-04-28 19:41

全大運柔道／亞運奪銅後 楊勇緯赴日追奧運夢

2019-04-28 19:13

高球／富邦仰德長春賽最終輪大霧取消 溝口英二奪冠

2019-04-28 17:39

全中運／賽會落幕 雲林獲12金16銀20銅佳績

2019-04-28 16:55
看更多

熱門文章

日職／王柏融2支1提前退場 火腿打擊戰不敵軟銀

2019-04-29 17:08

NBA／G1裁判報告出爐 柯瑞早就該犯滿退場

2019-04-30 08:17

NBA／字母哥遭封鎖 皮爾斯大膽預言系列賽結果

2019-04-29 17:02

NBA／柯瑞頻陷犯規麻煩 柯爾求助柯瑞爸媽

2019-04-29 15:38

NBA／關鍵三分擊落火箭 柯瑞：幸好能投進

2019-04-29 18:18

NBA／回應火箭抱怨判決 柯爾、柯瑞各自出招

2019-04-30 10:16

NBA／林書豪沒上場 雷納德35分暴龍主場仍失守

2019-04-30 10:40

NBA／杜蘭特真要去尼克？賣加州豪宅洩底

2019-04-29 18:47

日職／陽岱鋼重回先發 飛撲美技獲掌聲

2019-04-29 17:24

NBA／約柯奇力壓里拉德 金塊挫拓荒者旗開得勝

2019-04-30 13:13

NBA／不滿判決領百萬罰單 火箭保羅躲過禁賽

2019-04-30 09:25

日職／王柏融左腿緊繃退場 後天對決西武未知數

2019-04-29 19:17

滾球型投打都不吃香 凱柯、林子偉全受害

2019-04-30 07:00

NBA／希臘怪物失常 連哥哥都致電關切

2019-04-30 12:21

中職／首次薪資仲裁 周思齊、中信接受最終結果

2019-04-30 12:31

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／王柏融敲長打甩低潮 打擊率升至2成77

2019-04-29 17:26

NBA／和黑衫軍談約 波波維奇有望連24季掌兵符

2019-04-30 10:07

NBA／柯瑞頻陷犯規麻煩 鞋子寫下「不要伸手」

2019-04-29 23:54

NBA／丹東尼力挺奪最佳進步獎 哈登本人也同意

2019-04-30 11:03

NBA／快艇雖敗猶榮 瑞佛斯：還是不希望到此為止

2019-04-29 18:52

NBA／連3季一輪遊 唐納文仍有望續掌雷霆

2019-04-30 11:18

MLB／林子偉打擊掛蛋 三度上壘跑出本季首盜

2019-04-30 11:10

MLB／洋基13人傷兵大隊 薪資達占團體39％

2019-04-30 06:25

日職／左大腿緊繃 王柏融首度下二軍休養

2019-04-30 14:51

NBA／安比德打點滴硬上 聯手巴特勒助76人馴龍

2019-04-30 13:58

全大運田徑／最速警察接力隊 一面金牌等七年

2019-04-30 01:07

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

MLB／洋基再多兩傷兵 近13戰仍有11勝

2019-04-29 18:11

日職／陳冠宇2.1局奪中繼點 宋家豪同場0失分

2019-04-29 16:05

日職／4台將同日上場 王柏融傷退、陽岱鋼美技

2019-04-29 23:50

全大運田徑／楊俊瀚領銜 台體大400接四連霸

2019-04-29 20:43

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-30 10:31

全大運游泳／裁判誤踩 破全國紀錄搞烏龍

2019-04-30 13:18

羽球／全團賽苗栗開打 戴資穎率合庫拚19連霸

2019-04-29 19:23

MLB／菜鳥球員卡 小葛雷諾賣破大谷翔平紀錄

2019-04-30 09:27

MiLB／老虎選秀狀元米茲 2A處女秀無安打比賽

2019-04-30 10:42

全大運游泳／台體大陳志明100蛙 打破蛙王紀錄

2019-04-29 18:54

網球／跨界聯姻放閃 美網前冠軍嫁足球明星

2019-04-30 14:56

中職／黃子鵬分享體能菜單 盼表現讓阿嬤驕傲

2019-04-29 19:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top