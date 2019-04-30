全大運／李智凱鞍馬小出槌 仍奪個人全能第二金

2019-04-30 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



李智凱在全大運拿下個人全能金牌。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

以明年東京奧運為目標進行備戰的我國體操好手「鞍馬王子」李智凱，在日前助國體大完成全大運公開男子成隊競賽8連霸後，今天個人全能賽雖然在最擅長的鞍馬項目小出槌，但仍是以83.35分輕鬆摘金，拿下個人在全大運的第二面全能金牌。

李智凱在去年亞運後，隨即以東京奧運參賽資格為目標進行調整，並且在世界盃德國、澳洲墨爾本、卡達多哈等站拿下金牌，東京奧運參賽門票幾乎已是囊中物。

而這次全大運他也以做為學弟妹榜樣的心態參賽，並在日前先幫助國體大拿下男子成隊競賽8連霸，今天的個人全能他除了在最擅長的鞍馬拿下14.875分外，地板、跳馬也都有14分以上的高分，最終以83.35分拿下金牌，第二名則為台北商大洪仕東78.45分，至於台師大好手唐嘉鴻則因左腳傷勢未參賽。

教練林育信表示，李智凱今天原設定在鞍馬至少要拿下15分，不過過程中出了一些小狀況，導致「僅」拿下14.875分，「不過現在的他穩定度已經很高，不論是第一個出賽或是最後一個出賽，表現都很穩定，即使比賽過程中出現錯誤，也能把其他動作穩定的做完，這就是他最大的改變。」

李智凱坦言，直到2017年台北世大運時，自己都還很容易因為場邊的聲響影響到表現，不過經過國際賽事的洗禮，現在上場後思緒都變得更加清晰，「畢竟2016年奧運這個人生最大的舞台，我都已經失敗過了，我覺得自己已經沒有什麼好怕的，更能享受在比賽上。」

雖然從去年10月開始都專心在鞍馬單項的訓練，讓李智凱坦言這次再度參加全能項目讓他的體力感到有點吃力，「不過這次能再來參加全大運感覺很不錯，尤其幾個學弟展現的拚勁讓我相當感動。」