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全大運田徑／最速警察接力隊 一面金牌等七年

2019-04-30 01:07聯合報 記者林宋以情╱即時報導

中央警察大學碩三許晉嘉的金牌夢，等待七年終得償宿願。29日中正全大運一般男子組4Ｘ100公尺接力決賽，許晉嘉攜手一般男百米金牌曾廷嘉、以及隊友楊原順、黃昱鈞，以差0.01秒破大會紀錄42秒41摘金，許晉嘉衝過終點線後不禁激動大喊，「我等了七年。」

全大運一般男子組400公尺接力大會紀錄是清華大學103年創下的42秒40，警大僅0.01秒之差飲恨，不過許晉嘉仍一嘗摘金喜悅。

「奪金當下很想流眼淚，感謝前面學弟們幫忙。」許晉嘉衝線後跪地吶喊，隨後再跟隊友擁抱慶祝，大擺POSE開心合照，「這面金牌我等了七年，好幾年都銀牌，去年敗給清大，今年可以說是一吐怨氣。」

許晉嘉表示警大由於課業重，練習時間極為瑣碎，但隊員們仍擠出時間練習，他還特別感謝前教練，昔日「短跑型男」易緯鎮。易緯鎮是我國前100公尺紀錄保持人，2012年締造10秒28成績，直到2017年才被「台灣最速男」楊俊瀚打破。

許晉嘉說，「易緯鎮教練之前有帶過我們，很感謝他指導我們很多，包括接棒技巧。」

最速警察接力隊中，還有位百米金牌，第二棒的楊原順同日100公尺以10秒97摘金，一日雙金為大四的自己留下最棒畢業回憶。

中央警察大學奪下一般男子組400接力金牌。記者林宋以情／攝影
中央警察大學奪下一般男子組400接力金牌。記者林宋以情／攝影
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中央警察大學奪下一般男子組400接力金牌。記者林宋以情／攝影
中央警察大學奪下一般男子組400接力金牌。記者林宋以情／攝影
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