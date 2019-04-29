全大運田徑／楊俊瀚領銜 台體大400接四連霸

2019-04-29 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



「台灣最速男」楊俊瀚，今天在全大運公開男子組400公尺接力決賽，與隊友葉守博、王偉旭、宋岳峻第二次跑完全程就以39秒60摘金，順利完成四連霸任務，接下來還剩200公尺，目標抱回雙金。

楊俊瀚100公尺因起跑過早遭判失格，四連霸夢碎，400公尺接力毫無懸念保住金牌。第三棒的楊俊瀚接棒後擴大差距，儘管無緣改寫去年創下的39秒53大會紀錄，不過仍以39秒60摘金。

這僅是台體大接力隊第二次練習，台體大教練陶武訓表示，接力隊的確有破大會實力，關鍵還是傳接棒過程，「畢竟陣中楊俊瀚、葉守博、王偉旭都剛從多哈亞錦賽歸國，這僅是團隊第二次全程跑。」

楊俊瀚表示預賽啟動較好，今天後段速度有維持住，「主要還是步點傳接距離感有點抓不住，因為怕過接力區，導致接棒時有點減速。」楊俊瀚5月11、12日將率領中華400公尺接力隊出征日本橫濱世界接力賽，力爭9月卡達多哈登場的世錦賽門票。

明天楊俊瀚將續拚200公尺預賽，他個人最佳是去年亞運創下的20秒23，去年全大運飆出20秒33大會紀錄，目標為台體大抱回雙金。

我國110公尺跨欄好手陳奎儒，今天決賽以13秒51，輕鬆完成二連霸，但接近正中午比，讓他下場直呼好熱。