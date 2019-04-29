全大運跆拳道／一周降11公斤 黃鈺仁術後復出四連霸

2019-04-29 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



一月右膝半月板動刀，彰師大跆拳道好手黃鈺仁，術後首戰前一周狂降11公斤，全大運跆拳道68公斤級決賽25：5擊敗國體大王德龍，完成四連霸，賽後他雙手一抱，將教練蘇泰源高高舉起慶祝，同時也感謝教練邱郁翔陪伴、鼓勵，讓好幾度想放棄的黃鈺仁，順利重返賽場奪金。

「教練每場下來就是關心我的腳會不會痛？說只要會痛，比賽中棄權也沒關係。」黃鈺仁術後僅花三個月又四天就回到賽場，動刀後兩個月回國家隊訓練，一開始無法彎曲、旋轉，只能加強股四頭肌，但慣用左腳進攻的他，休養期間正好加強左腳穩定性和踢擊。

黃鈺仁坦言，受傷後體能下降，全大運又是他復出首戰，只能調整步伐破壞對方重心，「動作上還是有限制，右腳不能踢，也等於少了一種武器。」

其實黃鈺仁上周還是79公斤，一周降了11公斤，教練要求並非為了全大運出賽，而是希望他找回訓練狀態，黃鈺仁坦言降體重過程苦不堪言，從一餐吃20顆水餃，到一餐只吃兩顆水餃，傷後狀態未知，讓他壓力大到好幾度瀕臨崩潰，喊著要放棄。

「想到之後奧運、大獎賽也不知道能不能打，跑步跑到一半就哭了，真的好幾度已經要放棄。」黃鈺仁感謝教練邱郁翔支持，先將體重降下來，要打不打再做決定。黃鈺仁說，「蘇教練也告訴我，身為選手這是我的職責。」