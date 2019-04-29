全大運游泳／台體大陳志明100蛙 打破蛙王紀錄

2019-04-29 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



台體大陳志明100蛙破全國。圖／中正大學提供 分享 facebook

108年全大運登場三日，總算在游泳池畔迎來新全國紀錄。台體大陳志明，29日男子組100公尺蛙式決賽以1分01秒12，改寫「台灣蛙王」李炫諺創下的1分01秒79全國紀錄，東華大學黃國庭、中興大學朱宸平也分別在1500自由式、200蝶分段100公尺破全國。

「台灣蛙王」李炫諺持有大會紀錄1分09秒90、全國1分01秒79兩項紀錄，不過今日被台體大陳志明一併打破，陳志明100蛙飆出1分01秒12全國新猷，擊敗代表北市大出賽的蛙王李炫諺摘金，李炫諺則以1分01秒88破大會奪銀。

台體大陳志明100蛙破全國。圖／中正大學提供 分享 facebook

中興大學朱宸平，100公尺蝶式全國紀錄七天前才被建中王冠閎以53秒51打破，他七天後將全國紀錄要回。29日200公尺蝶式決賽，分段100公尺以53秒15改寫全國紀錄，不過200蝶金牌由王星皓拿下，朱宸平第六。

朱宸平今年三月碩班考試、春季分齡游泳賽連兩大挫敗，但也讓他重新體悟學習過程，樂在其中，他透露加拿大籍教練也帶給他不少啟發，有所突破。

男子1500公尺自由式全國紀錄保持人黃國庭，106年全中運以15分27秒92創全國紀錄，今以15分21秒88將個人全國紀錄再推進，目前800公尺自由式也是他的紀錄8分03秒70。