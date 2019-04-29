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全大運田徑／謝喜恩再創最佳 歸功陳偉殷體能師

2019-04-29 14:48聯合報 記者林宋以情╱即時報導

謝喜恩在全大運女子一百公尺跨欄決賽跑13秒30（右）。記者林宋以情/攝影
謝喜恩在全大運女子一百公尺跨欄決賽跑13秒30（右）。記者林宋以情/攝影
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去年亞運前疲勞性骨折，「百欄女神」謝喜恩一周內多哈亞錦賽、全大運兩度破個人最佳，今天女子一百公尺跨欄決賽再飆出13秒30破大會，她透露去年底接受體能訓練師台師大學長邱士杰指導，加強手部肌群和肌耐力，幫助不小。

謝喜恩多哈亞錦賽跑出13秒37，今天在學妹鄭唐秀良性競爭下，再度飆破個人最佳，13秒30第二度達標世大運，確定七月前進義大利，且與至今高懸49年、由「飛躍羚羊」紀政保持的全國紀錄12秒93再縮短差距。

壓線時興奮吶喊拍手，謝喜恩笑說並非因為創最佳，「是因為贏過學妹，心情很好大叫。」

謝喜恩在全大運女子一百公尺跨欄決賽跑13秒30（右）。。記者林宋以情/攝影
謝喜恩在全大運女子一百公尺跨欄決賽跑13秒30（右）。。記者林宋以情/攝影
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用輕鬆心態比決賽，謝喜恩坦言鄭唐秀起跑飛快讓她嚇到，「起跑竟然輸唐秀，害我一度有點想放棄。但我知道她的速耐力沒有我好，盡力去跑趁機上去。」

謝喜恩最近瘦了兩公斤，體脂再降，手臂肌肉量再增，擺幅也更快，她歸功體能訓練師邱士杰。邱士杰的老師帶過陳偉殷團隊，過去多是幫忙棒球隊，謝喜恩正好是台師大學妹，因而受惠。

過去重訓自己來，做好做壞沒人監督，邱士杰則特別開菜單，幫謝喜恩加強欄架所需肌群和肌耐力，「降了兩公斤，體脂也變低，最大改變是手臂肌肉，能夠跟上腳的步伐擺動更快。」

陳偉殷棒球亞運
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