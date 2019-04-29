全中運／員農最速雙胞胎姊妹花 聯手接力奪雙金

2019-04-29 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



員農兩隊雙胞胎張秝羚（左二）、張秝榕與葉宜亭（右一）與葉佳亭聯手拿下400公尺接力和1600公尺雙料金牌。記者林敬家／攝影 分享 facebook

彰化員林農工體育班學生參加今年全中運傳出捷報，一舉拿下高中組4金3銅，在田徑場上高一及高二兩對雙胞胎組隊聯手拿下400公尺接力和1600公尺雙料金牌最後矚目，學生指出，手足參賽彼此陪伴相互打氣，競賽場上又有好默契才拿下好成績。

全國中等學校運動會對學體育的學生來說相當具代表性，若獲得佳績可透過升學管道加分甚至保送，高一雙胞胎姊妹張秝羚與張秝榕的母親從小發現女兒運動細胞佳，國中時兩人就讀體育班在田徑項目中就很「吸金」，在員農延攬下繼續訓練，學業成績也是班上前三名。

員農兩隊雙胞胎聯手拿下400公尺接力和1600公尺雙料金牌。記者林敬家／攝影 分享 facebook

張秝羚今年在全中運拿下四金，除了接力賽外，100公尺與200公尺個人賽中也分別跑出11.89秒、24.32秒最好成績，五月即將參加世界中學生田徑錦標賽。張秝榕指出，自己跑步步頻快、姐姐步幅大，兩人相互學習，希望未來能結伴到國家運動訓練中心接受長期培訓，飆出破紀錄成績。

高二雙胞胎葉宜亭與葉佳亭在全中運也各拿下兩金，兩人國中沒考進體育班，卻在田徑項目嶄露頭角，因慕名教練劉元凱因此選讀員農，姊姊葉宜亭高一時內側膝膕窩處被檢查出貝克氏囊腫，開刀治療後曾想放棄練習，妹妹與班隊積極陪他復健，學校也聘請防護員照顧，才讓她打消念頭持續練習。

員農校長林玉芬指出，縣內各所高職幾乎都有體育班，近年因外縣市學校開出的獎學金、培訓資源等條件，讓不少體育好手近外流，學校盡力栽培學生，申請經費並以家長會費支持學生參與競賽與活動，累積學生積分與競爭力。