斯圖加特網賽／克薇歐娃封后 單季2冠第一人

2019-04-29 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



捷克名將克薇歐娃繼年初雪梨女網賽後再嘗封后滋味，也成WTA最近18場賽事中，唯一有重複奪冠紀錄的單打女將。 歐新社 分享 facebook

斯圖加特女網賽高捧金盃，讓捷克名將克薇歐娃（Petra Kvitova）寫下新紀錄，成為本季首位打下不只一座WTA金盃的女將。

克娃在台灣時間昨天深夜登場的斯圖加特女網賽決賽，以6：3、7：6（7：2）拍下列第8種子的愛沙尼亞對手康塔薇特（Anett Kontaveit），繼年初雪梨女網賽後再嘗封后滋味，也成WTA最近18場賽事中，唯一有重複奪冠紀錄的單打女將。

幾乎同一時間，奧地利好手汀恩（Dominic Thiems）在巴塞隆納公開賽打下冠軍，加入「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）行列，成為本季唯二2冠在手的男將，克娃賽後記者會笑說：「所以，現在有3個人囉。」

這已是克娃今年第4度闖決賽，她第2盤末先解救兩次盤末點危機，再將戰局逼到「搶7」，之後就主宰戰局，「搶7」中連拿6分奠定勝基。

「我和康塔薇特之前打過幾次搶7了，我幾乎都是敗方，所以戰局發展至此不是太好。」克娃表示，過去的對戰雖沒優勢，但自已最後一個發球局表現很不錯，增添自己信心，「搶7中我也試著保持，打得很有耐心。」

她也提到，比賽過程起伏不少，「我能做的就是打得積極，不讓她有太多機會發揮。」她還笑說，很高興突破過往只闖4強的紀錄，「當然，贏下金盃和得到一台美麗的車是很大獎勵，我也很高興打破自己決賽連敗的紀錄。」

康塔薇特晉級路帶了些幸運成分，8強賽對手、白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）比賽進行中傷退，4強原本要和日本「世界球后」大坂直美交鋒，也因大坂直美腹部受傷棄賽，兵不血刃拿到決賽門票，但離本季首冠仍差最後一步。