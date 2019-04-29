全運會／體育局長參賽？莊佳佳：籌備比賽為主

2019-04-29 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



全國運動會10月今年將在桃園舉辦，市府正加緊籌備，而擁有跆拳國手身分的桃園市體育局長莊佳佳是否參賽，卻受到劉茂群、黃婉如、黃敬平等多位議員關心，面對議員的質問時，莊佳佳強調會以籌辦運動會為主，不過議員黃婉如盼莊佳佳能親自出馬，爭取全運會六連霸，她僅回「謝謝支持」。記者林育瑩／翻攝 分享 facebook

全國運動會10月今年將在桃園舉辦，市府正加緊籌備，而擁有跆拳國手身分的桃園市體育局長莊佳佳是否參賽，卻受到劉茂群、黃婉如、黃敬平等多位議員關心，面對議員的質問時，莊佳佳強調會以籌辦運動會為主，不過議員黃婉如盼莊佳佳能親自出馬，爭取全運會六連霸，讓莊佳佳有些為難，僅回「謝謝支持」。

桃園市體育局長莊佳佳年齡不到30歲，是全台最年輕的局長，從國小開始練跆拳道，多次在世界級大賽中奪冠，更在全國運動會創下5連霸佳績，但日前因未向世界反禁藥組織按時回報行蹤而遭禁賽，市府當時回應，「莊佳佳是有關單位行政疏失的受害者」，目前正在申訴中，不影響公務員資格任用。不過今年全運會恰巧在桃園舉辦，多位議員關心莊佳佳是否會代表出賽，讓莊顯得有些尷尬。

全運會籌備在即，但劉茂群質疑莊佳佳有「選手兼任裁判」的爭議，議員提到，莊佳佳多次向媒體表達自己辦比賽自己踢的想法，對與參賽與否要求表態？莊佳佳回說，「我一定以籌辦比賽為主。」不過輪到黃婉如議員質詢時，卻問莊佳佳「您準備好了嗎？」，莊佳佳回「準備好了！」，黃婉如突然說，希望莊佳佳繼續報名參加全國運動會，再為桃園奪第六面金牌。

莊佳佳再次強調還是籌辦比賽為主，但議員黃婉如不滿意莊的回答，認為莊佳佳奪五面金牌垂手可得，既然準備好了，為何不勇敢向前進？還是資格有問題？莊佳佳強調，運動選手資格沒有問題。針對禁賽事件，莊佳佳說，目前跆拳協會與體育署都在協助申訴平反。

不過議員黃婉如仍盼莊佳佳能勇敢向前行，盼她參加全運會為國爭光，面對黃婉如的逼求參賽，莊佳佳左右為難，僅回「謝謝議員支持」。