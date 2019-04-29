巴塞隆納網賽／4強拍下蠻牛後 汀恩強勢捧冠

2019-04-29 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



奧地利新星汀恩笑傲巴塞隆納公開賽金盃。 美聯社 分享 facebook

延續4強賽拍下「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）氣勢，奧地利新星汀恩（Dominic Thiem）在台灣時間昨天深夜以強勢表現拍下俄羅斯對手梅德維夫（Daniil Medvedev），笑傲巴塞隆納公開賽金盃。

納達爾一人就拿過11座巴塞隆納冠軍，汀恩不過是賽事15年來的第4位奪冠成員，同時是同胞穆斯特（Thomas Muster）1996年登頂後的奧地利第一人，他開心說：「獲勝對我意義非凡，因為這是個有傳統和特別的比賽，只有傑出球員能奪冠，納達爾就拿了11座，穆斯特2次，這對我是很重要的時刻。」

名列第3種子的汀恩，2年前在決賽就是敗在納達爾拍下，但今年先在4強甜蜜復仇，台灣時間昨天晚上10點登場的決賽，他更展現主宰力，最後13局只讓對手拿過1局，以6：4、6：0摘下生涯第13座ATP金盃。

在巴塞隆納的好表現，讓汀恩成為接續馬德里名人賽的奪冠熱門，曾打近馬德里決賽的汀恩也說：「像這樣的冠軍絕對會帶給你很多信心，所以我會帶著好心情去馬德里。」但他也強調，網球比賽每周都是從零開始，「那裡每個人都非常強壯，所以我必須從第一分就準備妥當。」

迎接巴塞隆納決賽前，梅德維夫狀況極佳，除在蒙地卡羅名人賽打進生涯首場1000分級大賽的決賽，最近9站ATP巡迴賽至少5站打進4強，本季勝場數更排名首位，不料只纏戰1小時又13分鐘就敗陣。

「我已經盡力，但汀恩表現太好了。」梅德維夫表示，就汀恩決賽的狀態，自己每拿1分，都是很棒的成就。