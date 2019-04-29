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羽球／125周史上最長！ 戴資穎寫球后紀錄

2019-04-29 09:08聯合報 記者曾思儒╱即時報導

2016年底登上「世界球后」寶座已寫新頁，我國羽球名將戴資穎本周再度迎接新紀錄，她累積球后周數達到125周，超越大陸好手李雪芮，成為世界羽壇「在位」最久的球后。

李雪芮是2012年倫敦奧運女單金牌，登上世界第一的周數達124周，在小戴「超車」前是登基最久的前球后，她的紀錄後則是同胞張寧的122周，如今都被小戴超越。

24歲的小戴3年前初嘗球后滋味，去年4月雖因國際羽總（BWF）賽程調整，短暫讓出世界第一，但亞錦賽打下2連霸後重返球后寶座；今年小戴全英公開賽挑戰3連霸差一步，月初馬來西亞公開賽也曾面臨「球后保衛戰」，但她頂住壓力，不但沒讓大陸女將陳雨菲和日本好手奧原希望排名超越，最終更完成三連霸，加上新加坡公開賽登頂，穩住世界第一身分。

小戴已為台灣羽壇寫下多項紀錄，包括全英公開賽連霸、超級系列賽總決賽登頂、亞運奪金等，都是台灣羽將第一人，本周再迎接史上最長球后，豎立「戴資穎障礙」，贊助商也特別製圖慶賀。

小戴接續將參加5月19日在大陸南寧開戰的蘇迪曼盃，下月5日在苗栗巨蛋登場的年度國內大賽「全國羽球團體錦標賽」，世界球后也將領銜為合庫女團爭取19連霸。

戴資穎成女單「在位」時間最久的球后。圖／VICTOR提供
戴資穎成女單「在位」時間最久的球后。圖／VICTOR提供
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