格鬥／最強小護士首度吞敗 吳巧貞遭KO

2019-04-28 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「WOTD-ETD」（龍爭虎鬥）今晚舉行3場職業賽中，最引人矚目的台灣「最強小護士」吳巧貞今天迎來個人第三場職業賽，卻意外在第1回合被年僅19歲的菲律賓選手Mary Jane Buma「KO」吞敗，也讓吳巧貞只能含恨掉淚出場，賽後就直奔醫院檢查傷勢。

第二場女子草量級，素有「台灣最強小護士」封號的吳巧貞迎來個人的第三場職業賽，對手是年僅19歲的菲律賓選手Mary Jane Buma，吳巧貞的對手雖然是初次職業賽亮相，但卻擁有167公分身高優勢且是菲律賓道館積極重點培養的新星，Mary Jane Buma是角力選手出生，但也曾經做過拳擊訓練。

吳巧貞一開始積極搶攻，但沒注意到對手的正拳，連續兩次遭到重擊倒地，在第1回合還剩1分44秒而提前被判落敗，讓吳巧貞賽後只能含恨掉淚出場，賽後就直奔醫院檢查傷勢。

最後壓軸的武跆王賽事，今年首度有大陸的跆拳道高手參賽，曾是去年青年冠軍、年僅18歲王舒琦剛打完後喘到不行，但首次嘗試新賽制讓她也覺得好玩，她說：「這種比賽肯定對體力的要求更高，這次打的很爛，但沒關係下次再來！」