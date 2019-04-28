格鬥／最強小護士首度吞敗 吳巧貞遭KO
「WOTD-ETD」（龍爭虎鬥）今晚舉行3場職業賽中，最引人矚目的台灣「最強小護士」吳巧貞今天迎來個人第三場職業賽，卻意外在第1回合被年僅19歲的菲律賓選手Mary Jane Buma「KO」吞敗，也讓吳巧貞只能含恨掉淚出場，賽後就直奔醫院檢查傷勢。
第二場女子草量級，素有「台灣最強小護士」封號的吳巧貞迎來個人的第三場職業賽，對手是年僅19歲的菲律賓選手Mary Jane Buma，吳巧貞的對手雖然是初次職業賽亮相，但卻擁有167公分身高優勢且是菲律賓道館積極重點培養的新星，Mary Jane Buma是角力選手出生，但也曾經做過拳擊訓練。
吳巧貞一開始積極搶攻，但沒注意到對手的正拳，連續兩次遭到重擊倒地，在第1回合還剩1分44秒而提前被判落敗，讓吳巧貞賽後只能含恨掉淚出場，賽後就直奔醫院檢查傷勢。
最後壓軸的武跆王賽事，今年首度有大陸的跆拳道高手參賽，曾是去年青年冠軍、年僅18歲王舒琦剛打完後喘到不行，但首次嘗試新賽制讓她也覺得好玩，她說：「這種比賽肯定對體力的要求更高，這次打的很爛，但沒關係下次再來！」
而來自成吉思汗健身俱樂部擔任顧問的翁旭寬，第一次參加武跆王的比賽，他說：「很好玩、很刺激，現在跆拳道都是用電子護具，像我們這種比較早期的跆拳道選手反而會更喜歡這種拳拳到肉的競賽方式，未來還希望多爭取參加比賽的機會。」
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