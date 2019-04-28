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全大運田徑／撐竿跳雙姝 沈怡如、吳家如雙破大會紀錄

2019-04-28 21:56聯合報 記者林宋以情╱即時報導

我國撐竿跳雙姝沈怡如、吳家如，今天全大運公開女生組撐竿跳決賽，雙雙躍過4公尺05，打破大葉大學張可欣高懸14年的4公尺04大會紀錄，吳家如也繼沈怡如後，完成第二場世大運的達標任務。

吳家如全國紀錄4公尺20，她跟沈怡如都剛從多哈亞錦賽歸國，旋即出征全大運。今天吳家如代表台灣科大出賽，起跳高度3公尺65，跟3公尺85都是一次過竿，破大會紀錄的4公尺05第三跳才成功，挑戰破全國的4公尺21三次試跳失敗，無緣改寫自己的全國紀錄。

國體大沈怡如則是4公尺05一次過竿，但同樣挑戰4公尺21未果，未能將全國紀錄推進。

另外公開女生組100公尺跨欄預賽，國體大鄭唐秀、台師大謝喜恩連續刷新大會紀錄，首組出賽的鄭唐秀先跑出破大會的13秒62，第二組的謝喜恩再以13秒52改寫鄭唐秀紀錄，雙雙挺進決賽。

謝喜恩近況調整不錯，多哈亞錦賽才以13秒37創個人最佳，與至今高懸49年、由「飛躍羚羊」紀政保持的全國紀錄12秒93縮短距離。

我國男子110公尺跨欄紀錄保持人國體大陳奎儒，今天在預賽也小試身手，以唯一跑進14秒內13秒64成績晉級明天決賽，他多哈亞錦賽以平全國紀錄13秒39摘銅。

陳奎儒在男子110公尺跨欄預賽代表國體大出賽。圖／中正大學提供
陳奎儒在男子110公尺跨欄預賽代表國體大出賽。圖／中正大學提供
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公開女生組撐竿跳高吳家如破大會紀錄二度達標世大運。圖／中正大學提供
公開女生組撐竿跳高吳家如破大會紀錄二度達標世大運。圖／中正大學提供
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陳奎儒
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