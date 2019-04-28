蘇比克灣亞洲盃鐵人三項賽 中華隊3選手進前15

2019-04-28 22:11 中央社 蘇比克鎮28日專電



2019年蘇比克灣亞洲盃鐵人三項賽今天舉辦菁英男子組與菁英女子組決賽，中華隊表現較上屆進步，張團畯、王威凱分別獲得男子組第11、14名，張嘉家則奪下女子組第10名。

蘇比克灣亞洲盃鐵人三項賽已邁入第26屆，今年分為菁英組（全程）與青少年比賽（半程），張團畯、王威凱分別以1小時52分53秒、1小時53分58秒完成全程，張嘉家成績則為2小時08分56秒，表現都優於去年。

張團畯告訴中央社記者，這是他第3度參加蘇比克灣鐵人三項賽，因為菲律賓4月底非常熱，排除實力因素，「這場比賽大家最大的考驗就是天氣吧」。

2020鐵人三項奧運培訓隊教練劉大偉說，張團畯小學開始學游泳、中學練田徑、上大學開始練鐵人三項，是中華隊少數對這三項運動循序漸進的選手；另外，值得一提的是，王威凱去年以1小時59分43秒完成全程，今年比去年快了5分45秒，進步幅度相當大。

他表示，今年共18位選手參賽，青少年組運動員也是國內一時之選，但經驗較不足，主要帶他們出來累積歷練；選手今年出國比賽機會很多，希望讓他們爭取更多積分，目標是能夠拿到明年奧運代表權。

中華隊選手緊接著預計在5月11、12日參加成都鐵人三項世界盃賽，並於7月6、7日參加嘉峪關鐵人三項亞洲盃賽。