體操／不再困擾體重 國手唐嘉鴻甩油成效佳

2019-04-28 22:43 中央社 台北28日電



體重控制過去一直是唐嘉鴻的罩門，今年2月世界盃體操德國站結束後，他開始過苦行僧般的生活，日子雖然枯燥，他卻樂在其中，並自豪地表示：「現在我的體脂肪只有1%。」

就讀台灣師大的唐嘉鴻，2週前左腳足底肌腱拉傷，很多落地的動作難以支撐，即便如此，今天登場的108年全國大專校院運動會體操成隊競賽，他仍咬牙出賽4項，也幫助學校拿下銀牌。

去年唐嘉鴻在雅加達—巨港亞運奪金後，年底體重一度飆升至75公斤，他解釋，當時是為了準備今年轉戰全能，須改變身體肌肉組成，是體重增加的主因。

但體重增加，隨之而來的是靈巧度下降，唐嘉鴻在德國與澳洲兩站，單槓都罕見地發生失誤，他坦言，動作難度提升是失敗原因之一，然而體重太重也是，除了重新思考動作編排，也同步進行減脂計畫。

從今年2月開始，唐嘉鴻嚴格調整作息，每晚11點前一定上床就寢，早上7、8點就起來自主晨跑，吃東西也小心翼翼，腳受傷後，雖然不能跑步，他就轉練核心與上肢，體重不但降至70公斤，並透露扣除內臟脂肪，現在他的體脂肪是不可思議的1%。

唐嘉鴻笑說，當你100%投入，就算這樣的生活枯燥，也會樂在其中，接下來，他把重心放在10月登場的世界體操錦標賽，即便腳傷影響備戰步調，但他依舊樂觀且信心滿滿，強調不會自我設限天花板的高度，會勇敢挑戰極限。