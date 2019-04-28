自由車／亞錦賽男子菁英公路賽 馮俊凱獲銅

2019-04-28 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



我國自由車好手馮俊凱今天在2019亞洲公路車錦標賽，男子菁英公路賽以4小時3分27秒奪銅，只落後前兩名的選手6秒，雖然只差臨門一腳、沒能直接以前兩名成績取得東京奧運參賽門票，馮俊凱仍將獎牌歸功於所有人，而這面銅牌也是台灣近20年來第一面亞錦賽男子菁英公路賽獎牌。

比賽最後3公里，馮俊凱遭到哈薩克、大陸好手夾擊，儘管努力突圍，最終仍以6秒之差飲恨鍍銅，但仍替我國收下難能可貴的銅牌。最終金牌由哈薩克Yevgeniy Gidich以4小時3分21秒摘金，大陸呂先景獲銀。

賽後馮俊凱也感謝所有人這幾天對中華隊比賽的關注，「這面銅牌是歸功於團隊所有人，和所有幫我們加油的粉絲，讓我們更有動力在亞錦賽為台灣爭奧運一席之地。」

馮俊凱談到比賽過程，他說：「在比賽過程中其他三位隊員（盧紹軒、吳之皓與彭源堂）也都很盡力幫我，尤其是在最後突圍階段幫助我很久。」

他表示，自己原本計畫是突圍先入山，上山後又跟哈薩克的一起，但騎到最後三公里哈薩克的隊友殺上來，最後階段馮俊凱有些氣力放盡，「但我已經很努力的衝刺了，已經很盡力的幫我們守住這面銅牌。」