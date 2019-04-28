全大運／李智凱回歸全能備戰世錦賽 初試身手教練滿意

2019-04-28 22:19 中央社 台北28日電



從熟悉的鞍馬，回歸6項全能，「鞍馬王子」李智凱對自己全大運首日的表現，還達不到滿意水準，教練林育信卻持相反看法，「相隔大半年再比全能，李智凱第一戰表現夠水準」。

李智凱在今年108年全國大專校院運動會，首日代表國立體大出戰成隊，6項全都下場出賽，林育信認為，這場比賽的目的就是試水溫，「智凱從4月才開始回歸練全能，還練不到一個月，就有這樣的表現，我覺得很OK」。

今天6個項目當中，林育信對李智凱單槓與吊環的表現最滿意，「過去他這兩項大概都只有12分，全靠鞍馬幫忙拉分數，今天這兩項都有13分以上，這就是進步」。

李智凱曾在去年世界體操錦標賽參加過成隊全能，接下來就專攻拚鞍馬，如今回歸全能，他透露，強化體能是第一步，「如果體能練得飽，就算奧運專心比鞍馬，也會讓我更輕鬆」。

今年10月的體操世錦賽，林育信與李智凱這對師徒，把目標鎖定全能排名擠進前24名、直接取得奧運門票，林育信評估，只要李智凱全能總分可以達到84分以上，奧運門票就不會是問題。

林育信也開玩笑地表示，愛徒已做好心理準備，往後這段日子，天天都得和6個項目一起過日子；李智凱也說，現在僅是轉攻全能的第一階段，因此還稱不上滿意，畢竟全能準備比賽的節奏和單項完全不同，這對他來說是一種新的學習，也是一種挑戰。