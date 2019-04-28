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全大運柔道／亞運奪銅後 楊勇緯赴日追奧運夢

2019-04-28 19:13聯合報 記者林宋以情╱即時報導

雅加達亞運奪下我國暌違八年的柔道獎牌，楊勇緯今天在全大運男子柔道一級決賽僅花58秒將金牌拿到手，完成三連霸。他的目標不僅如此，連續兩年隻身赴日移訓，自學日文，要一步步實現東京奧運夢，盼為台灣再奪獎牌。

21歲台體大楊勇緯，今天一級決賽以拿手技「三絞壓制」，僅用58秒就笑納勝利完成三連霸。他去年亞運60公斤級奪我國男子柔道暌違八年銅牌，亞運對他而言是人生中一大轉折，「亞運對我的自信心提升很多，讓我知道自己是有機會跟他國好手較勁。」

為了精進柔道技術，楊勇緯去年赴日本體育大學移訓，今年一月到三月二度赴日移訓，楊勇緯透露，日本教練也親自下場教學，讓他感動且收穫滿滿。

「在日本每個選手都是跟我一樣強度，整體水平都很高。」但楊勇緯越挫越勇，包括他在異鄉苦練，還得克服語言障礙，不過他自認自己優勢就是適應力強，就連日文也是看電視、影片自學，不以為苦。

日本柔道興盛，楊勇緯身在其中也深受影響，「日本很強調柔道精神，不管是練習或比賽，每個人都是全神貫注。」

夢想踏上奧運殿堂，楊勇緯接下來備戰五月中國大陸呼和浩特大獎賽，以及世界盃、大滿貫賽事等，力拚奧運積分，盼能不靠外卡，以實力搶下屬於自己的奧運入場券。

台體大楊勇緯（藍）摘金。圖／中正大學提供
台體大楊勇緯（藍）摘金。圖／中正大學提供
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